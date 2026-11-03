Napoli, Mercato: sorpresi con un’arma in casa e arrestati In manette un 20enne e un 19enne

La polizia ha arrestato un 20enne ed un 19enne per detenzione di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione.

Gli agenti della squadra mobile, nel corso di mirati servizi, a seguito di un controllo presso l’abitazione dei giovani, in zona Mercato, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con le canne alterate e la bascula con matricola abrasa, del quale gli stessi non hanno saputo giustificare la provenienza, nonché tre cartucce dello stesso calibro.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 20.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, i due sono stati arrestati.