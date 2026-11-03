Molinari Napoli, al via la stagione 26/27 in Serie B2: sabato la presentazione Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 11:00, la società apre le porte della propria casa

La FacileRent Molinari Napoli si prepara ad inaugurare la stagione sportiva 2026/27 con un appuntamento speciale: la conferenza stampa di presentazione della squadra, del kit, della società e del comparto tecnico. Un evento che punta ad essere molto più di una semplice presentazione sportiva: sarà, infatti, l’occasione per raccontare l’identità della Molinari Napoli, il suo legame con la città e la volontà di continuare a investire nello sport come strumento di crescita, aggregazione e valorizzazione del territorio.

Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 11:00, la società apre le porte della propria casa – il Palazzetto al PalaVesuvio – con un tour dedicato alla scoperta degli spazi e con un momento di incontro tra istituzioni, partner, atlete, staff ed organi di informazione.

“Insieme per Napoli. In alto per crescere”: al via la nuova stagione

Un appuntamento che si dà come obiettivo quello di raccontare ambizioni, valori e prospettive del nuovo percorso sportivo nel campionato Fipav di Serie B2 Femminile della Molinari Napoli. Il claim scelto, “Insieme per Napoli. In alto per crescere”, racchiude infatti la visione della società: costruire un progetto condiviso, in grado di coinvolgere partner, istituzioni, atlete, staff e comunità, che guardi al territorio come punto di partenza e che miri in alto per ampliare i propri orizzonti ed ambizioni.

All’evento sarà presente anche l’Amministrazione comunale, rappresentata da Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, a testimonianza del valore del dialogo tra realtà sportive, istituzioni e territorio. Sarà inoltre l’occasione per presentare ufficialmente lo staff tecnico, la squadra e il kit che accompagnerà le atlete nella stagione 2026/27.

FacileRent Molinari Napoli: una nuova collaborazione

Nel corso dell’evento – sia nell’ambito del tour del Palazzetto che della conferenza – verrà presentata ufficialmente la nuova collaborazione tra Molinari Napoli e FacileRent. Una partnership che accompagnerà il progetto sportivo nella stagione 2026/27 e che segna un nuovo capitolo nel percorso della società.