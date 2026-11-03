Sanità penitenziaria: tossicodipendenti e sofferenti psichici in carcere Giovedì 5 novembre un convegno in consiglio regionale della Campania

Si terrà giovedì 5 novembre, dalle ore 9:00 alle 13:30, presso la Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13, Centro Direzionale, Napoli)*, il convegno dal titolo “Sanità Penitenziaria: un bilancio della riforma”.

L'evento è promosso dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, d'intesa con l’Osservatorio Regionale sulla Detenzione.

L'incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura di sorveglianza, dell'amministrazione penitenziaria e dei vertici sanitari locali per fare il punto sui punti d'ombra e sulle criticità della gestione della salute negli istituti di pena della regione.

In vista dell'appuntamento, il Garante Samuele Ciambriello ha espresso una netta presa di posizione sul futuro del sistema sanitario nelle carceri:

"Sono fermamente contrario a qualunque ipotesi di ritorno della sanità penitenziaria sotto la competenza del Ministero della Giustizia. La tutela della salute deve rimanere in capo al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per garantire uguaglianza di cure ed equiparazione dei diritti tra cittadini liberi e persone detenute.

Tuttavia, il sistema attuale necessita di correttivi urgenti ed efficaci. Rivolgo un accorato appello alla Regione Campania affinché riconosca alle Asl un finanziamento per extrafabbisogno calcolato sulla base dei numeri reali del sovraffollamento carcerario, e non sui soli posti di capienza regolamentare o disponibile. Le risorse e i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) devono essere parametrati alle persone effettivamente presenti negli istituti di pena, per consentire alle Asl di garantire assistenza medica, psicologica e specialistica adeguata".

I lavori della giornata si articoleranno in due sessioni di confronto: la prima dedicata a un bilancio generale a più di dieci anni dalla riforma sanitaria penitenziaria, e la seconda incentrata sulle emergenze legate alle tossicodipendenze e ai disturbi psichici in ambito carcerario.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Luca Trapanese, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte di Appello di Napoli. A presiedere la giornata sarà il Garante regionale campano Samuele Ciambriello.

Prima Sessione. Tavola rotonda: "Riforma della sanità penitenziaria: più ombre che luci?".

Il relatore sarà Giorgio Zinno, Consigliere regionale della Campania, membro dell'Osservatorio regionale sulla detenzione

Interverranno:

Patrizia Mirra, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli,

Alessio Scandurra, Coordinatore nazionale dell'Osservatorio di Antigone,

Carlo Berdini, Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania,

Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere UCPI,

Don Salvatore Saggiomo, Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta,

Gaetano Gubitosa, Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro,

Le conclusioni della prima sessione saranno affidate a Loredana Raia, Presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio regionale della Campania.

Seconda Sessione. Tavola rotonda: "Tossicodipendenza e disturbi psichici: Lo stato dell'arte"

Interverranno:

Sara Montegrosso, Responsabile f.f. SerD Area Penale Napoli 1 Centro,

Rosaria Rachiero, Centro "Le Ali" ETS di Caserta,

Antonio Chiacchio, Direttore sanitario UOC Salute Penitenziaria di Rebibbia,

Loris Ivan De Vita, Medico psichiatra del carcere di Poggioreale,

Anna Malinconico, Sociologa, membro dell'Osservatorio regionale sulla detenzione,

Antonio Limone, Direttore Generale ASL di Caserta,

Ugo Trama, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Regione Campania,

Sono stati invitati a concludere i lavori Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio regionale e Roberto Fico, Presidente della Giunta regionale della Campania.