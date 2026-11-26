Boscoreale: carabiniera va a fare la spesa e arresta una donna per evasione Nei guai una 47enne del luogo

È una carabiniera della stazione di Boscoreale, è libera dal servizio e sta facendo la spesa al supermercato. Tra conserve e surgelati, in una giornata che sembra scorrere come tante altre, il militare scorge un volto noto.

Non ha dubbi: si tratta di una 47enne del posto. Nulla di strano, se non fosse che quella donna avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione, essendo sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

A quel punto la carabiniera si avvicina, si qualifica, blocca la donna e chiede l’intervento dei colleghi della stazione. La pattuglia arriva poco dopo.

La 47enne viene accompagnata in caserma e arrestata. È ora in attesa di giudizio. Per quanto riguarda la spesa, se ne parlerà un altro giorno.