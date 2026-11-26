Campi Flegrei, la torna torna a tremare: paura nella notte Sciame sismico in atto fino a 2.3

La terra torna tremare ai Campi Flegrei. Paura nella notte. Una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 4.16 dalla sala operativa dell'osservatorio vesuviano, la sezione napoletana dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con un ipocentro a 4 chilometri di profondità. Bacoli, il comune più vicino a 5 chilometri. A seguire Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto, Napoli. La situazione è in evoluzione.