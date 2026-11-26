Tangenziale di Napoli, fermato senza patente, assicurazione e a folle velocità La Polizia Metropolitana ferma un'automobile a folle velocità: alla guida un 32enne senza patente

Gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno intercettato un'automobile che procedeva ad altissima velocità sulla Tangenziale del capoluogo campano. Manovre pericolose a danno degli altri utenti che hanno allertato la pattuglia che ha fermato l'auto in prossimità della barriera di pagamento pedaggio Astroni sud.

Il conducente, M. A., 32 anni, italiano, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita (art. 116 del Codice della Strada). Il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria (art. 193 C.d.S.) e di revisione periodica (art. 80 C.d.S.). Sono stati redatti tutti i verbali per le violazioni al Codice della Strada e il mezzo è stato sottoposto a sequestro e trasferito presso un deposito di custodia giudiziaria.

Carta d'identità senza microchip: sequestrata

I successivi accertamenti hanno fatto emergere un ulteriore profilo di rilievo penale. Il conducente era in possesso di una carta d'identità elettronica priva del microchip, volontariamente rimosso. Al soggetto sono state pertanto contestate le fattispecie di falsità materiale e alterazione di cui agli artt. 477 e 482 del Codice penale (falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, commessa dal privato). Il documento è stato sottoposto a sequestro.

I risultati delle altre operazioni svolte sul territorio nel 2026

Altre operazioni sul territorio sono state effettuate nei giorni scorsi tra Villaricca e Afragola, rione Salicelle: su 45 veicoli controllati, 5 sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, 3 persone sono state multate per guida senza patente, una denunciata all’Autorità giudiziaria per riciclaggio (art. 648 bis Codice penale), elevati 24 verbali per violazioni al Codice della strada e sequestrata una Peugeot 208 con targa polacca.

Complessivamente nel 2026 sono stati sequestrati 23 veicoli oggetto di furto con telaio contraffatto (16 con targa polacca, 1 targa bulgara, spagnola targa italiana), sul territorio metropolitano, specialmente nell’area nord, 8 veicoli sequestrati per appropriazione indebita (6 denunciate), 1 veicolo con targa italiana clonata, con telaio contraffatto e oggetto di furto.

L'attività si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Direzione Autonoma della Polizia Metropolitana, diretta dal comandante Lucia Rea, secondo le linee guida del Prefetto Michele Di Bari.