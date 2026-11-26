Le mani del clan Moccia sul mercato ortofrutticolo: nuove misure cautelari Franzese scampò ad un agguato di camorra nel quale morirono due innocenti

Nell'ambito dell'inchiesta della Polizia di Stato e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla gestione illecita del mercato ortofrutticolo di Casoria da parte del clan Moccia, il giudice ha disposto l'arresto in carcere per Antonio Franzese. Per il fratello, Ido Alcide Franzese, l'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora in Campania.

L'INCHIESTA SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI CASORIA

L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguarda la gestione illecita del mercato ortofrutticolo di Casoria, che sarebbe riconducibile al clan Moccia.

L'AGGUATO DEL 1990 NEL BAR DEL MERCATO

Antonio Franzese, all'epoca giovanissimo (24 anni), scampò all'alba del 16 settembre 1990 a un agguato scattato nel bar del mercato ortofrutticolo di Casoria, dove i killer entrarono in azione per ucciderlo. I sicari gli spararono, ma lui riuscì a sopravvivere.

LE DUE VITTIME INNOCENTI: UN BARISTA E UN RAGAZZO DI 12 ANNI

I sicari si accorsero poi di due persone nascoste dietro il bancone e decisero di eliminare i testimoni oculari. Le vittime innocenti dell'agguato furono il barista Sergio Esposito, di 32 anni, e il garzone Andrea Esposito, di appena 12 anni.