Libero vigilato trovato in casa con quasi 2 chili di droga: arrestato L'intervento dei carabinieri a San Giuseppe Vesuviano

Blitz antidroga a San Giuseppe Vesuviano per i carabinieri della locale stazione che ieri sera hanno effettuato una perquisizione domiciliare insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno.

A finire in manette un 47enne del posto sottoposto alla misura della libertà vigilata. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato 1 chilo e 800 grammi di hashish e 300 dosi - già pronte per la vendita al dettaglio - di marijuana. Sequestrata anche la somma di 105 euro. L’arrestato è stato trasferito in carcere.