Lite tra pedone e automobilista, spunta una pistola: 19enne in ospedale Tragedia sfiorata a Giugliano in Campania

I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, sono intervenuti nel pronto soccorso per una persona ferita da colpo d’arma da fuoco.

Poco prima un 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale ferito al polpaccio della gamba destra da un colpo di pistola.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che mentre il 19enne stava attraversando le strisce a via Ripuaria avrebbe litigato con un automobilista per il mancato rispetto della precedenza. Durante il litigio, l’autista avrebbe estratto una pistola e sparato al 19enne per poi andare via.

La vittima è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento