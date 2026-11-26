Leone Melillo alla guida delle pubbliche relazioni A.I.M. Una nomina che guarda oltre i confini nazionali

Dalla cooperazione internazionale alla ricerca accademica, il professore porta nell’Associazione per l’Italia nel Mondo un’esperienza che si intreccia con le sue principali missioni: costruire relazioni, promuovere la cultura italiana e creare nuove opportunità di collaborazione.

Un incarico prestigioso, ma soprattutto una responsabilità che guarda lontano. Il professor Leone Melillo è stato nominato Coordinatore delle Pubbliche Relazioni di A.I.M. - Associazione per l’Italia nel Mondo. Una scelta che valorizza il suo percorso e che assume un significato particolare alla luce delle attività e degli obiettivi di un’associazione impegnata a rafforzare la presenza dell’Italia nel panorama internazionale.

A.I.M. non è soltanto un’organizzazione che promuove l’identità e le tradizioni italiane all’estero. La sua attività si sviluppa attraverso una rete internazionale di relazioni, iniziative culturali, collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca e occasioni di cooperazione tra territori e comunità. Una presenza che, secondo quanto comunicato dall’associazione, ha raggiunto circa 80 Paesi.

Un progetto ambizioso, nel quale la comunicazione assume un ruolo fondamentale. Perché costruire rapporti internazionali significa anche saper dialogare, creare fiducia, valorizzare le competenze e dare visibilità alle esperienze che possono generare nuove opportunità.

È proprio in questa prospettiva che si inserisce la nomina di Melillo.

Le pubbliche relazioni come strumento strategico. La nuova responsabilità all’interno di A.I.M. assume quindi un significato che va ben oltre la gestione dei rapporti e della comunicazione.

Per un’associazione che opera su scala internazionale, le pubbliche relazioni rappresentano uno strumento strategico. Significano rafforzare i rapporti con istituzioni, università, organizzazioni e comunità italiane all’estero. Significa valorizzare le professionalità coinvolte e trasformare le esperienze maturate nei diversi Paesi in un patrimonio condiviso.

È una funzione che richiede competenza, capacità di ascolto, equilibrio e una visione capace di guardare oltre i confini geografici.

La stessa attività di A.I.M. dimostra quanto questo lavoro sia importante. Dalla cooperazione tra il Comune argentino di Colón e quello piemontese di Oulx alle iniziative di promozione culturale in Svezia, fino ai progetti di sviluppo in Costa d’Avorio, l’associazione opera in ambiti differenti, accomunati dalla volontà di creare legami e opportunità.

Una nomina che guarda al futuro

L’esperienza di Leone Melillo, tra ricerca, università e cooperazione internazionale, costituisce una base significativa per affrontare questa sua nuova sfida.

In un momento storico nel quale i rapporti tra Paesi, culture e istituzioni richiedono sempre maggiore capacità di dialogo, organizzazioni come A.I.M. possono svolgere una funzione importante.