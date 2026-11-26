Poggioreale, il libro "NON SIAMO NAPOLETANI" alla Casa Circondariale di Napoli Oltre 160 detenuti hanno partecipato alla presentazione del libro di Michelangelo Iossa

Oltre 160 partecipanti, un’attenzione straordinaria, tante domande, riflessioni e persino una canzone intonata tutti insieme. La cultura ha varcato le porte della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia”, trasformando la giornata di martedì 24 novembre in un’importante occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

Protagonista dell’iniziativa è stato il libro “NON SIAMO NAPOLETANI – I 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli”, scritto dal giornalista, scrittore e docente universitario Michelangelo Iossa, e pubblicato da Edizioni MEA.

L'evento presso la Casa Circondariale di Napoli

I volumi sono stati donati dalla stessa casa editrice nell’ambito del progetto “Fondo Culturale Edizioni MEA”, nato con l’obiettivo di favorire l’accesso alla lettura e alla cultura, promuovendo occasioni di crescita, confronto e partecipazione anche all’interno degli istituti penitenziari.

Un appuntamento che ha coinvolto decine di ospiti dell’istituto penitenziario, già protagonisti di un progetto di reading literacy, e che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 160 persone, tutte attentissime e profondamente coinvolte. Un’esperienza di grande intensità emotiva, nella quale il libro si è trasformato in uno strumento di dialogo e di scoperta, capace di abbattere distanze e creare connessioni.

La giornata è stata coordinata dalla Direttrice della Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale, Giulia Russo, che ha curato anche i saluti istituzionali. A moderare l’incontro Maurizio Merolla, attore, regista e presidente di 50&Più – Napoli e Campania.

Presente anche Cecilia Maiello, operatrice culturale da tempo impegnata nell’organizzazione di iniziative dedicate alla legalità e alla promozione dell’incontro tra cultura e istituti penitenziari.

"NON SIAMO NAPOLETANI", il libro di Michelangelo Iossa

Al centro dell’appuntamento, il dialogo tra l’autore Michelangelo Iossa e i lettori. Tramite le pagine del volume, la conversazione ha attraversato storie, personalità e suggestioni legate a Napoli e alla sua straordinaria capacità di attrarre talenti, accogliere culture e trasformare chiunque abbia intrecciato il proprio percorso con quello della città.

Particolarmente sentita l’attenzione riservata ad alcune delle figure raccontate nel libro: da Diego Armando Maradona a Matilde Serao, da Giacomo Leopardi ad Alexandre Dumas, passando per la Sirena Partenope, Vittorio De Sica e Domenico Modugno. Personaggi diversi per epoca, provenienza e storia personale, accomunati dal legame profondo con Napoli, città capace di diventare casa anche per chi napoletano non è nato.

L’autore si è lasciato coinvolgere dalle osservazioni e dalle suggestioni dei partecipanti, dando vita a un confronto autentico, nel quale le pagine del libro sono diventate il punto di partenza per riflessioni personali, ricordi e nuove interpretazioni. Una partecipazione che ha restituito pienamente il senso più profondo della lettura: non soltanto conoscere, ma riconoscersi nelle storie degli altri.

A suggellare uno dei momenti più emozionanti dell’incontro è stato proprio il ricordo di Domenico Modugno. I partecipanti hanno infatti intonato insieme “Tu si’ na cosa grande”, celebre canzone del Mimmo Nazionale, trasformando la sala in un coro collettivo e regalando all’autore e a tutti i presenti un momento di autentica condivisione.

L’iniziativa conferma il valore del “Fondo Culturale Edizioni MEA”, progetto attraverso il quale la casa editrice intende rendere i libri e la lettura sempre più accessibili, sostenendo il ruolo della cultura come strumento di inclusione, conoscenza e crescita individuale.

Perché i libri possono arrivare ovunque e parlare a chiunque. E perché la cultura, quando incontra le persone, non conosce barriere.