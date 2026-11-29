Va in pizzeria con la famiglia, 14enne si sente male dopo aver mangiato e muore La ragazza potrebbe aver ingerito alimenti cui era allergica. Indagano i carabinieri

Una ragazza di 14 anni è morta questa notte, intorno all'una. È stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: la giovane era già morta al suo arrivo.

LA RICOSTRUZIONE DEI CARABINIERI

Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, poco prima la quattordicenne si trovava in una pizzeria di Casalnuovo insieme alla famiglia. Qui avrebbe verosimilmente ingerito alimenti a cui era allergica. Si tratta di una prima ipotesi, in attesa di riscontri e accertamenti.

LE INDAGINI IN CORSO

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna, che stanno cercando di chiarire con esattezza quanto accaduto e le cause del decesso, per capire se sia stata la cena a provocare la terribile tragedia.