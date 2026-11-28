Napoli al voto, lite nel centrodestra sulla candidatura a sindaco di Carfagna Forza Italia bocca l'ex ministra, difesa da Lupi di Noi Moderati

"Il centrodestra deve avere il coraggio di affrontare non solo la sfida del governo del Paese, ma anche quella del governo delle grandi città. Si vota da Palermo a Milano, da Napoli a Roma, da Torino a Bologna. E il centrodestra dovrebbe fare una riflessione: come mai non governiamo nessuna di queste città, ad eccezione di Palermo? Ci stiamo ovviamente confrontando, ognuno mettendo in campo i propri candidati e le proprie proposte autorevoli. Ma, se ogni gamba del tavolo deve reggersi sulla propria autorevolezza, come ha detto ieri da questo palco Giorgia Meloni, non è accettabile che, quando Noi Moderati propone per Napoli una personalità come Mara Carfagna, o per Milano e Palermo candidati come il sottoscritto o altri esponenti del partito, si sostenga che a Milano serva un politico, purché non sia di Noi Moderati, mentre a Napoli serva un civico, purché non sia di Noi Moderati. C'è qualcosa che non funziona. Mi dispiace, lo dico senza polemiche, ma con orgoglio, al mio amico Tajani e al mio amico Martusciello: non è accettabile che ogni volta che Noi Moderati avanza una proposta si parli di una questione di quote. Abbiamo deciso di seguire un metodo comune e sceglieremo insieme. Ha ragione Antonio: ognuno fa la propria proposta, ma tutte le proposte hanno la stessa dignità. Una dignità politica e autorevole. Non funziona che a Napoli ci sia bisogno di un civico quando viene proposto un politico, o che a Milano si invochi un civico per poi tornare a sostenere un politico soltanto se appartiene al proprio partito. Con rispetto per tutti i candidati". Lo ha detto il presidente Maurizio Lupi dal palco dell’Assemblea nazionale di Noi Moderati.

Le parole di Lupi arrivano poche ore dopo le dichiarazioni di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia: "Noi Moderati ha fatto una sua proposta, che è quella di Mara Carfagna. Noi faremo la nostra, che è espressione della società civile, e poi toccherà ai leader nazionali trovare la sintesi. La linea dei leader, che è anche la nostra, è quella di cercare candidature che possano vincere".