"Il centrodestra deve avere il coraggio di affrontare non solo la sfida del governo del Paese, ma anche quella del governo delle grandi città. Si vota da Palermo a Milano, da Napoli a Roma, da Torino a Bologna. E il centrodestra dovrebbe fare una riflessione: come mai non governiamo nessuna di queste città, ad eccezione di Palermo? Ci stiamo ovviamente confrontando, ognuno mettendo in campo i propri candidati e le proprie proposte autorevoli. Ma, se ogni gamba del tavolo deve reggersi sulla propria autorevolezza, come ha detto ieri da questo palco Giorgia Meloni, non è accettabile che, quando Noi Moderati propone per Napoli una personalità come Mara Carfagna, o per Milano e Palermo candidati come il sottoscritto o altri esponenti del partito, si sostenga che a Milano serva un politico, purché non sia di Noi Moderati, mentre a Napoli serva un civico, purché non sia di Noi Moderati. C'è qualcosa che non funziona. Mi dispiace, lo dico senza polemiche, ma con orgoglio, al mio amico Tajani e al mio amico Martusciello: non è accettabile che ogni volta che Noi Moderati avanza una proposta si parli di una questione di quote. Abbiamo deciso di seguire un metodo comune e sceglieremo insieme. Ha ragione Antonio: ognuno fa la propria proposta, ma tutte le proposte hanno la stessa dignità. Una dignità politica e autorevole. Non funziona che a Napoli ci sia bisogno di un civico quando viene proposto un politico, o che a Milano si invochi un civico per poi tornare a sostenere un politico soltanto se appartiene al proprio partito. Con rispetto per tutti i candidati". Lo ha detto il presidente Maurizio Lupi dal palco dell’Assemblea nazionale di Noi Moderati.
Le parole di Lupi arrivano poche ore dopo le dichiarazioni di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia: "Noi Moderati ha fatto una sua proposta, che è quella di Mara Carfagna. Noi faremo la nostra, che è espressione della società civile, e poi toccherà ai leader nazionali trovare la sintesi. La linea dei leader, che è anche la nostra, è quella di cercare candidature che possano vincere".