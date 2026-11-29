129 Kobra nel garage, i petardi della tragedia che costò la vita a 3 persone Padre e figlio arrestati dai carabinieri a Ercolano

Esattamente due anni fa, con qualche giorno di scarto, una fabbrica abusiva di petardi saltò in aria in via Patacca 94 a Ercolano. Morirono un 18enne, padre di una bimba di quattro mesi, e due gemelle di 26 anni. Stavano confezionando i candelotti Kobra, resi tristemente celebri proprio da questa tragedia.

Oggi, i carabinieri della tenenza di Ercolano, nella stessa cittadina, hanno sequestrato 129 petardi Kobra. Stesso ordigno, stesso comune. Erano stipati nel garage di padre e figlio di 55 e 21 anni. Avrebbero potuto causare danni rilevanti, uccidendo entrambi. I militari hanno sequestrato il carico, affidandolo agli artificieri del nucleo investigativo di Napoli. I due sono stati arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente e portati in carcere. Ora sono in attesa di giudizio. Evidentemente, la tragedia di due anni fa non ha insegnato nulla.