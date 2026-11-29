Morire per un pezzo di pizza, la tragedia di Michelle è sconvolgente Forse una crisi allergica ha stroncato la vita della 14enne di Casalnuovo

Doveva essere una serata spensierata per Michelle Valentino, 14 anni di Casalnuovo. Invece si è consumata una tragedia che ha sconvolto non solo una famiglia ma un'intera comunità.

In pizzeria con due amichette

Michelle si era recata con due amichette in una pizzeria da asporto di Casalnuovo dove aveva ordinato dei tranci di margherita che aveva consumato sul posto. Allergica al lattosio, la 14enne aveva pensato che bastasse rimuovere la mozzarella per risolvere il problema. Purtroppo sulla pizza erano rimasti dei residui che sono stati sufficienti per provocare una grave crisi.

Il dramma sotto gli occhi dei genitori

La ragazza è tornata a casa dove ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno contattato le due amichette che hanno riferito quanto accaduto. Il padre è subito intervenuto somministrandole del Bentelan, ma il farmaco non ha prodotto gli effetti sperati. La madre ha chiesto aiuto al 112. E' arrivata l'ambulanza del 118 che ha portato la giovane alla clinica Villa dei Fiori di Acerra dove però è giunta ormai priva di vita.

Questa la ricostruzione che hanno potuto effettuare i Carabinieri di Castello di Cisterna. Non ci sarebbero responsabilità a carico di nessuno, tantomeno della pizzeria cui è stata ordinata la margherita senza alcuna altra indicazione. La salma della ragazza è stata affidata ai genitori.

Chi era Michelle

Appassionata di musica e danza, Michelle era una studentessa e viveva con i genitori a Casalnuovo di Napoli: il padre di 41 anni e la madre di 36, e con un fratello più piccolo.