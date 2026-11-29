Sassuolo-Napoli, Allegri verso il 4-3-3: la probabile formazione Allegri ha scelto il sostituto di Kevin De Bruyne: le ultime di formazione

Risultato contro il Torino e prestazione contro il Manchester City: il Napoli, dopo la sosta, riparte con maggiore convinzione, ma la parola d'ordine resta "continuità". Per sistemare la classifica di Serie A e mantenere alta l'attezione sugli altri obiettivi, gli azzurri di Massimiliano Allegri necessitano di trovare costanza nei punti.

La prossima sfida è oggi - domenica 29 novembre - alle ore 15:00. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne: il belga, nel corso dell'allenamento di venerdì, ha svolto differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Per tale motivo il centrocampista numero 11 non figura nell'elenco convocati.

Anguissa, Beukema, Contini, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola

Sassuolo-Napoli, verso il 4-3-3: le scelte

La prestazione contro il Manchester City è figlia anche di un assetto tattico diverso rispetto alle partite precedenti. Allegri all'Ethiad Stadium ha rinunciato alla difesa a tre, grazie al recupero di Spinazzola ed al suo impiego sulla destra alle spalle di Politano. Una scelta che ha fatto la differenza in campo e che potrebbe essere riproposta dalla sfida contro il Sassuolo.

Secondo il Corriere dello Sport, sarà Anguissa a sostituire Kevin De Bruyne. Milinkovic-Savic tra i pali con Spinazzola, Beukema, Rrahmani e Olivera a completare la difesa. Centrocampo quindi con Gilmour in regia e McTominay ed Anguissa; in attacco Politano e Lang al fianco di Hojlund.

Anche Roberto D'Aversa dovrebbe puntare sul 4-3-3, decidendo quindi di mettersi a specchio rispetto al Napoli. La difesa azzurra dovrebbe fare attenzione al tridente composto da Berardi, Bowie e Laurienté: Sebastiano Esposito dovrebbe partire dalla panchina.