"Napoli è Poesia", concerto di Mimmo Angrisano Note, cultura e sentimento

Sul pentagramma della tradizione canora partenopea si fonderanno due importanti appuntamenti per coniugare note, cultura e sentimento.

“Napoli è poesia” è il titolo della due giorni di concerti e spettacoli che si terranno Villaricca promossa ed organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

La prima tappa è fissata per mercoledì 27 dicembre alle ore 19:00 presso la Parrocchia Santissima Maria dell’Arco, piazza Papa Giovanni XXIII a Villaricca. Ospite d’eccezione il maestro Mimmo Angrisano accompagnato da Antonio Saturno e dal Classic Quintet per una suggestiva e profonda immersion nei versi in musica dei capolavori della canzone napoletana senza tempo.

Il secondo evento in agenda andrà in scena il 2 gennaio 2018 alle ore 20.00, al Corso Europa, con in uno spettacolo de “I Guarracini” che intratterrà gli ospiti con racconti, musiche, danze della tradizione popolare campana. Ospiti d’eccezione per il “Premio Sergio Bruni”: il poeta Salvatore Palomba, Mimmo Falco, Tommaso Di Nardo. Madrina della serata Adriana Bruni.