Peppino Di Capri, festa al San Carlo. «Sono felice» Per i 60 anni di carriera

di Siep

La sua musica il racconto e ricordo di una Italia migliore, bella, piena di sentimenti, vita, rapporti umani. Sessanta anni di musica che hanno reso famosa l'Italia accompagnandone storia e stagioni, fasi e cambiamenti. Ha saputo interpretare la vita di una generazione che ha cambiato il corso della storia nel secolo scorso. Peppino di Capri festeggerà i 60 anni di carriera con un concerto-evento al Teatro San Carlo di Napoli il 21 maggio. . "Sono felice ed emozionato per questa serata d'eccezione che si terrà nel prestigioso Teatro San Carlo, uno dei più belli al mondo - dichiara Peppino di Capri -, io il mondo l'ho girato davvero in 60 anni. E' stata una lunga carriera fatta di musica e tanti, tantissimi incontri con gente meravigliosa che ancora mi segue con tanto affetto, non vedo l'ora di suonare e cantare ancora per il mio amato pubblico".

Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella scoprì il grande successo pubblicando il suo primo album “Peppino Di Capri e i suoi Rockers” con canzoni come “Malatia” e “Nun è peccato”: un 45 giri che vendette un milione di copie. Esattamente 60 anni dopo, Peppino è pronto a festeggiare questo anniversario con un concerto destinato a restare nella storia, cantando e suonando sul palco di uno dei Teatri più importanti al mondo: il San Carlo di Napoli.

Il musicista ripercorrerà tutta la sua vita artistica accompagnato da un'orchestra diretta per l'occasione da suo figlio Edoardo Faiella. In scaletta tanti successi 'evergreen', da 'Roberta' a 'Champagne', a 'Let's Twist Again'.

Reduce da un tour trionfale in America Latina, dove è amatissimo (ovunque ha fatto registrare il sold-out), a grande richiesta sarà protagonista di una nuova tournée in Brasile (la quinta negli ultimi due anni). Nel corso della sua carriera, Peppino si è esibito in tutto il mondo, partendo nel 1961 dalla Carnegie Hall di New York.