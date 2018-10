Un fine settimana denso di appuntamenti in Campania Cultura, quattro le proposte a partire da oggi e per tutto il week end

Un fine settimana denso di appuntamenti per Campania by night, la rassegna a cura della Scabec Regione Campania, che promuove siti culturali e musei attraverso eventi, musica, performance e teatro. Quattro le proposte a partire da oggi e per tutto il week end:

BENEVENTO (sabato 6), al via gli itinerari di Trekking cittadino con visite guidate al centro storico, con musica e degustazioni. Partenza alle ore 19,30 dal Teatro Romano in Piazza Ponzio Telesino, informazioni al numero 800 600 601 da fisso e 081 19737256 (da cellulare e dall'estero). Realizzato in collaborazione con Comune di Benevento, sezione Turismo e Tempo Libero Confindustria Benevento e Conservatorio “Nicola Sala”. Partecipazione gratuita

PONTECAGNO (dal 4 - oggi - fino al 7 ottobre) Museo Archeologico, visite guidate con archeologi alle collezioni che propongono preziosi reperti dal periodo Eneolitico all’Età Romana. Conclusione del percorso nella sala centrale del Museo per assistere allo spettacolo "SpeTTaTTori" con Amelia Imparato e Cinzia Ugatti di Andrea Carraro. L’evento è in collaborazione con il Polo Museale della Campania, la Fondazione Salerno Contemporanea e la Fondazione Casa del Contemporaneo. Costo del biglietto 5 € comprensivo di visita e spettacolo

OPLONTIS scavi archeologici di Torre Annunziata. alla scoperta della Villa di Poppea con una introduzione didattica e a seguire "Nerone e le Imperatrici" spettacolo di musica e danza, realizzato da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo in collaborazione con il Comune di Torre Annunziata e il Parco archeologico di Pompei. Costo del biglietto 12 €, 6 € per i possessori di Artecard.

ERCOLANO, parco archeologico. Paerco teatro tour, alla scoperta del Teatro antico. Dopo venti anni riapre uno dei luoghi più suggestivi dell'antica Ercolano. Visite contingentante in gruppi di 20 persone. Costo del biglietto € 15 (10 per i possessori di Campania>Artecard).