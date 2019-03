"Il mio nome è Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti" Un grande uomo carismatico che ha rappresentato il simbolo di un mondo capace di cambiare

Il discorso di questa domenica è quello di Harvey Milk, uomo di grandissimo carisma e icona del movimento per i diritti dei gay americani, che con la sua storia, che con il suo sacrificio estremo, ha valicato i confini americani diventando un esempio per tutto il mondo e per tutti coloro che lottano contro le discriminazioni. Erano gli anni '70 quando Milk si impegnò con dedizione e intelligenza alla causa dei diritti dei gay. Fu il primo rappresentate delle istituzioni a dichiararsi apertamente omosessuoale e ha fatto della sua vita politica una vera lotta per l'affermazione dei diritti e delle garanzie di tutti. Fu assassinato nel novembre del 1978 nel municipio di San Francisco. il Presidnete Obama nel 2009 ha voluto consegnare alla sua memoria la massima decorazione, la Presidential Medal of Freedom.

In un momento nel quale il vento dell’intolleranze e della grettezza soffia sempre più forte anche in occidente. In una fase nella quale anche i diritti fondamentali sono messi in discussione da un processo di globalizzazione che ci consegna storture culturali dettate dall’omofobia, il discorso di Harvey Milk acquisisce un valore profondo che risveglia le coscienze del presente.

“Il mio nome è Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti.

Ho detto questo per anni. È’ uno scherzo politico. Non posso farne a meno – ho avuto modo di dirlo. Non sono mai stato in grado di parlare a questa gente prima di entrare in politica, quindi se vi non dico niente altro potete tornare a casa e ridere un po ‘.

Circa sei mesi fa, Anita Bryant nel suo parlare a Dio ha detto che la siccità in California è stata causata dalle persone gay. Il 9 novembre, il giorno dopo che sono stato eletto, ha cominciato a piovere. Il giorno in cui mi sono insediato, sono andato al Municipio e il tempo era abbastanza buono, ma non appena ho detto la parola “io”, ha cominciato a piovere di nuovo. E’ piovuto da allora e la gente di San Francisco vede come l’unico modo per fermare la pioggia quello di fare una petizione contro i gay.

Perché siamo qui? Perché persone Gay sono qui? Cosa sta succedendo? Ciò che sta succedendo a me è l’antitesi di quello che si legge sui giornali e di quello che si sente alla radio. Sentite e leggete di questo scivolaento a destra, ed è per questo che dobbiamo unirci per scacciare, per evitare questo scivolamento a destra. Io sono qui per andare avanti, per dire che ciò che si legge e ciò che si legge è ciò che vogliono farci credere e pensare perché ciò accada. I maggiori media del paese hanno parlato di questo spostamento a destra così i legislatori si convincono che ci sia uno spostamento a destra, e così anche il congresso, ed i consiglieri comunali inizieranno davvero a spostarsi a destra come vogliono i media, per questo ci costringono a parlare ancora di questo scivolamento a destra della società.

Nel 1977, ai gay sono stati tolti i loro diritti a Miami. Ma si deve ricordare che la settimana prima e la settimana dopo a Miami, la parola gay o omosessuale è apparsa su ogni giornale di questa nazione, sia negli articoli pro che in quelli contro. In ogni stazione radio, in tutte le stazioni TV e in ogni famiglia. Per la prima volta nella storia del mondo, tutti ne parlavano, nel bene o nel male. Se non c’è dibattito, a meno che non si abbattano i muri del silenzio, non si potrà mai arrivare a far cambiare opinione alle persone. In queste due settimane, nel bene o nel male, la parola omosessuale o gay è stata scritta come mai in precedenza, probabilmente nella storia dell’umanità. Una volta aperto un dialogo, si possono abbattere i pregiudizi. Nel 1977 abbiamo visto un inizio di dialogo. Nel 1977, abbiamo visto una persona omosessuale eletta a San Francisco. Nel 1977 abbiamo visto lo stato del Mississippi depenalizzare la marijuana. Nel 1977, abbiamo visto la convenzione delle convenzioni a Houston. A questo punto vorrei sapere dov’è questo spostamento a destra della società.

Vedete esiste una certa differenza – e rimane una differenza fondamentale – tra un amico e una persona gay. I gay sono stati calunniati a livello nazionale. Ci hanno etichettato con l’immagine della pornografia. Nella contea di Dade, siamo stati accusati di molestie su minori. Non basta più solo avere amici che ci rappresentino. Non importa quanto buoni amici siano.

La comunità nera arrivò a comprendere questo molto tempo fa. Che i pregiudizi contro i neri possono essere fugati con l’elezione di leader neri, per cui la comunità nera poteva essere giudicata in base ai suoi leader e non in base ai suoi miti o ai suoi criminali. La comunità spagnola non deve essere giudicata in base ai suoi criminali o ai suoi miti. La comunità asiatica non deve essere giudicata in base ai suoi criminali o ai suoi miti. La comunità italiana non deve essere giudicata in base alla sua mafia e ai suoi miti. Ed è giunto il momento in cui la comunità gay non debba essere giudicata in base ai suoi criminali ed in base ai suoi miti.

Come ogni altro gruppo, dobbiamo essere giudicati in base ai nostri leader e in base a coloro che sono gay. Se resteremo invisibili, rimarremo nel limbo – un pregiudizio, una persona che non ha i genitori, né fratelli, né sorelle, amici che non sono eterosessuali, e posizioni importanti nel mondo del lavoro. Un decimo della nazione è apparentemente composto da stereotipi e aspiranti seduttori di bambini – e senza offesa per gli stereotipi. Ma oggi, la comunità nera non è giudicata in base ai suoi amici, ma ai suoi legislatori e ai suoi leader neri. E dobbiamo dare alla gente la possibilità di giudicarci in base ai nostri dirigenti e legislatori. Una persona gay in eletta può impostare un tono, incutere rispetto, non solo nella comunità più grande, ma nei giovani della nostra comunità che hanno bisogno di entrambi gli esempi e di speranza.

Le prime persone gay che eleggiamo debbono essere forti. Essi non devono accontentarsi di sedere in fondo all’autobus. Essi devono essere al di sopra degli intrallazzi. Essi devono essere – per il bene di tutti noi – indipendenti. La rabbia e le frustrazioni che alcuni di noi sentono ci sono perché siamo fraintesi, e gli amici non possono sentire la rabbia e la frustrazione. Essi possono comprenderci, ma non possono sentire quello che proviamo. Perché un amico non è mai passato attraverso ciò che è noto come il Coming Out. Non potrò mai dimenticare quello che è stato per me il Coming Out e non avere più nessuno da guardare dal basso. Ricordo anche la mancanza di speranza – a cui i nostri amici non possono rimediare.

Non posso dimenticare gli sguardi sulle facce delle persone che hanno perso la speranza. Che siano gay, siano essi anziani, siano essi neri in cerca di un lavoro quasi-impossilbe, siano essi Latini che cercano di spiegare i loro problemi e le loro aspirazioni in una lingua che è loro estranea. Io personalmente non dimenticherò mai che le persone sono più importanti degli edifici. Io uso la parola “io” perché sono orgoglioso. Mi trovo qui stasera davanti alle mie sorelle gay, ai miei fratelli gay e ai miei amici gay perché io sono orgoglioso di voi. Penso che sia tempo che abbiamo molti legislatori gay e fieri di questo fatto e che non debbano rimanere nascosti. Penso che una persona gay, dichiarata, non si allontani da una responsabilità per paura di perdere il suo posto. Dopo Dade County, ho camminato tra gli arrabbiati e i frustrati, notte dopo notte e ho guardato i loro volti. E a San Francisco, tre giorni prima del Gay Pride Day, una persona è stata uccisa solo perché era gay. E quella sera, camminai tra i tristi e i frustrati verso il municipio di San Francisco e più tardi quella sera in cui furono accese le candele in Castro Street, rimase in silenzio, alla ricerca di qualche cosa di simbolico che avrebbe dato loro la speranza. Si trattava di gente forte, i cui volti ho visto nel negozio, nelle strade, durante gli incontri, persone che non avevo mai visto prima, ma sapevo. Erano forti, ma anche loro avevano bisogno di speranza.

E i giovani gay in Altoona, Pennsylvanias e Richmond, Minnesotas che stanno facendo Coming Out e sentono Anita Bryant in televisione e quello che dice. L’unica cosa che hanno per guardare al futuro è la speranza. E voi dovete dare loro speranza. La speranza per un mondo migliore, la speranza per un domani migliore, la speranza di un posto migliore in cui trasferirsi se le pressioni a casa sono troppo pesanti. La speranza che tutto andrà bene. Senza speranza, non solo i gay, ma i neri, gli anziani, gli handicappati, i Noi, i Noi cederanno. E se si decide di aiutare il comitato centrale e gli altri uffici, [si facciano eleggere] più persone gay, che diano una luce verde a tutti coloro che si sentono privati dei diritti civili, una luce verde per andare avanti. Significa dare speranza a una nazione che ha rinunciato, perché se una persona omosessuale ce la fa, le porte sono aperte per tutti.

Quindi, se c’è un messaggio che devo dare, è che ho trovato una cosa rilevante circa la mia elezione personale, cioè il fatto che se una persona omosessuale può essere eletta, è una luce verde. E tu e tu e tu, dovete dare alla gente la speranza.

Grazie mille“