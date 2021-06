Sergio Bruni, Il Cantore di Villaricca alla Fiera del Libro 2021 Miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di Napoli

Alla fiera del libro Campania, evento dedicato al mondo dell’editoria e della lettura che vedrà la partecipazione di editori, associazioni e festival per la promozione di tutta la filiera del libro, ci sarà anche Villaricca, cittadina a nord di Napoli, per portare nella splendida sala museo del Teatro San Carlo,

Domenica 4 Luglio alle ore 15:00, il libro-ricerca di Armando De Rosa e Tommaso Di Nardo “Sergio Bruni, Il Cantore di Villaricca. Miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di Napoli”, riedizione del libro uscito nel 2007 per i tipi di Cento autori.

La nuova edizione, che uscirà a settembre edita da Guida Editore, ha come obiettivo quello di legare ancor di più Sergio Bruni al paese che 100 anni fa gli ha dato i natali, con nuove testimonianze ed il racconto degli eventi che dal 2007 ad oggi hanno contraddistinto la figura di Sergio Bruni tra Villaricca, Napoli e la Campania. Armando De Rosa, amico storico del Maestro Bruni, fondatore e presidente della Pro Loco di Villaricca dal 1995, e Tommaso Di Nardo, economista, esperto di sviluppo locale e di promozione del territorio, dal 2001 al 2004 assessore allo sviluppo del Comune di Villaricca, in occasione del Centenario dalla nascita di Sergio Bruni, al secolo Guglielmo Chianese, hanno deciso di dare alle stampe questa nuova edizione convinti che il rapporto che lega il personaggio Bruni alla sua terra natia sia una risorsa di straordinario valore non solo per lo sviluppo del territorio ma ancor di più per il rilancio della canzone napoletana e del significato profondo che lega la canzone allo sviluppo culturale e civile delle popolazioni che lo abitano.