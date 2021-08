Musica e ripartenza: Giusy Ferreri, la signora dell'estate approda in Campania Grande euforia e adrenalina a palla per il concerto dell'anno nel golfo di Napoli

E' il primo concerto di spessore per la musica italiana, in Campania nel segno della ripartenza. L'isola di Procida è pronta ad incoronare la signora dell'estate, la regina dei tormentoni Giusy Ferreri. Reduce dal grande successo con la sua Shimmy shimmy al fianco di Takagi & Ketra l'incantevole Giusy è pronta ad incantare i suoi fan nell'incantevole golfo di Napoli, una terra molto cara alla grintosa cantante siciliana. E Giusy che proprio in questa terra ha ricevuto tantissimi apprezzamenti ed elogi non sarà sola. Ha voluto portare con sè anche sua figlia Beatrice, coinvolgendola direttamente in questa bellissima onda di emozioni. Quella di oggi la settima tappa del suo tour live 2021. Vestita rigorosamente in un verde "speranza", solo pochi giorni fa aveva entusiasmato la piazza di Sammichele di Bari in Puglia. Emozioni uniche che solo lei riesce a trasmettere così intensamente con la sua semplicità. Così nel giorno della sua prima tappa dopo un lungo stop forzato: "Mentre scrivo la scaletta di questa sera per la prima tappa tour 2021 al castello sforzesco di Vigevano mi tremano le mani dall’emozione. Adrenalina, entusiasmo fino a farmi scoppiare. Potete immaginare dopo un lungo periodo di astinenza da live. Finalmente staremo insieme per un paio di orette o poco più." Da allora avanti come un ciclone, con forza e determinazione. E chi ti ferma più, signora dell'estate!!!