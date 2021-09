"Il nodo di Odino", presentazione nella libreria A&M Bookstore Oggi alle 18.30 la presentazione della graphic novel ambientata nella Napoli della Belle Époque

Un pomeriggio da vivere respirando l’aria della Napoli della Belle Époque, magicamente rappresentata e scritta nel romanzo a fumetti “Il nodo di Odino”, primo lavoro della collana “Le Nuvole” di Edizioni Fioranna.

Appuntamento venerdì 10 settembre alle ore 18,30 presso la libreria “A&M Bookstore | Coffee and more” (via Duomo 93 a Napoli) per la presentazione della graphic novel con gli interventi dell’autrice Gemma Ammirati, del disegnatore Carmelo Zagaria e dello sceneggiatore Francesco D’Amore. Con la gradita partecipazione di Mario Punzo della Scuola Italiana di Comix e la professoressa di Lingua e Letteratura inglese Jocelyne Vincent. Dolci note di colore con la cosplayer Gloria Aveta che indosserà il costume della protagonista del fumetto.

“Il nodo di Odino”: Siamo all’epoca della Napoli della “Belle Époque”, in un clima culturale unico e contraddittorio in cui l'interesse profondo per la scienza, le arti e il progresso si incrocia con l'idealismo, la passione per il mistero, il soprannaturale e l'esoterismo più irrazionale. In questo contesto si svolge la storia del duca Pasquale Del Pezzo, matematico, e della moglie Anne Charlotte Leffler, scrittrice svedese. Sullo sfondo la presenza del Nodo di Odino, simbolo persistente nella mitologia nordica e segno di legame indissolubile, inciso su un misterioso medaglione dai poteri oscuri. Questo oggetto, secondo la vicenda scritta da Gemma Ammirati e rappresentata grazie alle illustrazioni di Carmelo Zagaria e alla sceneggiatura di Francesco D’Amore, avrà conseguenze tragiche nella vita dei due personaggi.