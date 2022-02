Somma Vesuviana, detiene droga in casa: arrestato Rinvenuto e sequestrato un fucile nascosto sotto una siepe

Gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Alveo Cavone a Somma Vesuviana dove hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso di circa 960 grammi e 3 involucri contenenti 433 grammi circa di cocaina. Un 38enne di Somma Vesuviana con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine i poliziotti, hanno rinvenuto, sotto una siepe, un fucile “Franchi” a canne mozze calibro 12 riposto all’interno di una custodia in pelle e lo hanno sequestrato.