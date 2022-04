Gigi D'Alessio, 30 anni di carriera: ecco quando ci sarà l'evento a Napoli Il cantante ha scelto la sua città per celebrare il traguardo con tutte le sue canzoni di successo

Gigi D'Alessio non poteva che scegliere la sua città, NAPOLI,per celebrare i primi 30 anni di musica e i suoi più grandi successi, accompagnato per l'occasione da un'orchestra d'eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino. Il 17 giugno in Piazza del Plebiscito a NAPOLI, infatti, l'artista partenopeo proporrà "Uno come te - Trent'anni insieme", l'evento che ripercorrerà la carriera musicale e televisiva di Gigi D'Alessio attraverso le sue canzoni, gli aneddoti e gli amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata.