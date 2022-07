Torna il "Faito Doc" Festival Internazionale del Film Vico Equense pronta ad ospitare la 15° edizione della manifestazione cinematografica

Dal 20 al 27 luglio si svolge il "Faito Doc" Festival internazionale del film che in quindici anni ha seminato un patrimonio di idee e di valori che hanno ridonato una rilevanza culturale al Monte Faito rigenerando anche lo spirito del territorio e stimolando buone energie e nuove attività sul posto.

L'evento rappresenta l'altra faccia della medaglia di questa monte che ha acquisito notorietà internazionale per il rapimento (10 agosto 1996) della piccola Angela Celentano ancora oggi ricercata soprattutto per la tenaca dei genitori che non si rassegnano a considerare persa la propria figlia e riescono a mantenere alta l'attenzione dei media sulla vicenda.

E ancora il Faito si ritrova al centro di sempre più frequenti operazioni delle forze dell'ordine nel contrasto alle attività della criminalità organizzata che hanno scelto i boschi del monte per coltivare cannabis e produrre droga. Insomma eventi come questo del Festival servono a restituire a questo suggestivo monte della catena dei lattari un protagonismo culturale e ambientale di oggettivo valore.

Giunto alla sua XV edizione, il Faito Doc perseguita il suo scopo di rivelare e valorizzare nuove forme di linguaggi cinematografici per narrare la realtà. Dal cinema diretto all’animazione, dal cinema dell’intimo allo sperimentale, il festival svela al pubblico le qualità del documentario d’autore, genere tutt’ora troppo poco distribuito.

Come ogni anno riunisce attorno a una tematica universale, film documentari provenienti da ogni parte della terra e quest'ano il tema è "Evasioni" accrescendo e analizzando cinematograficamente i cambiamenti che tutt’ora viviamo nella nostra società.

Nel corso degli anni è aumentato anche il numero dei giovani desiderosi di aderire all’evento e l’area di campeggio, il Faito Doc Camp che si costituisce durante la manifestazione intorno alla “Casa del cinema” ne sono una bella prova. La partecipazione al Faito Giovani, laboratorio artistico e cinematografico per ragazzi dai 7 ai 17 anni e le passeggiate sensoriali e naturalistiche per i sentieri del Monte sono sempre più ambite.

Come evidenziano gli organizzatori "il Faito Doc Festival è una delle mete degli appassionati di cinema del reale e molti registi stranieri oltre che italiani iscrivono la loro opera a uno dei Bandi, sperando di essere selezionato nelle competizioni internazionali. Il Faito Doc Festival mantiene in ogni edizione le qualità di empatia e condivisione e propone al pubblico un assaggio del meglio del documentario d’autore internazionale creando l’incontro con i registi e/o i protagonisti dei film".

Il programma dell'edizione 2022.