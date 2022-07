Al Chiostro di San Francesco concerto con la pianista Emma Popidova Evento a Sorrento con l'Orchestra d'Archi "Profundis": direttori Gjurgica Dasik e Paolo Scibilia

Domenica 24 luglio, alle 21.15 presso il Chiostro di San Francesco si terrà il concerto dell’Orchestra d'Archi “Profundis” con Ema Popivoda al pianoforte, direttori d’orchestra Gjurgica Dasik e Paolo Scibilia.

Il concerto rientra nella programmazione della XV Edizione di Sorrento Classica con la Direzione artistica del M°Paolo Scibilia, rassegna promossa dal Comune di Sorrento e fortemente sostenuta dal Sindaco Massimo Coppola che, in accordo con l’organizzazione, ha previsto che il ricavato della biglietteria venga devoluto per l'acquisto di attrezzatura tecnica pro Ospedale Civile di Sorrento.

Lo spettacolo è inoltre patrrocinato dal MiC - Direzione Generale Spettacolo e della Regione Campania. L’ Orchestra d'Archi “Profundis” è una nuova formazione fondata dalla direttrice d’orchestra Gjurgica Dasik.

Un gruppo da camera ben consolidato, profondamente impegnato nella vita culturale della Macedonia del Nord, composto da artisti eccezionali dell'Orchestra Filarmonica Macedone e dell’Orchestra Nazionale dell’Opera e Balletto Macedone. Con loro ci sarà Ema Potevska Popivoda, acclamata pianista macedone, che ha studiato con i rinomati maestri: Stela Slejanska, Aquiles DelleVigne, Boris Romanov, William Howard e Arbo Valdma, perfezionandosi presso "Mozarteum Summer Academy" di Salisburgo, Austria e alla "Dartington Academy" nel Devon - Regno Unito, Università di Cambridge.

Ema Popivoda svolge intensa attività concertistica all’estero, come ambasciatrice culturale per la Macedonia. Si dedica attivamente anche alla promozione della musica contemporanea macedone, musica sperimentale e Fusion. Il suonuovo progetto "Acoustic electronics" in cui vengono adottati successi elettronici di fama mondiale per pianoforte e batteria è stato acclamato dalla critica musicale in Austria, Croazia e Montenegro come unico, stimolante e rinfrescante.

“Supersonic Pieces” è la sua ultima composizione che sarà eseguita in prima assoluta nazionale e in esclusiva a Sorrento con la direzione del Maestro Paolo Scibilia, ma l’incontro sorrentino prevede anche interpretazioni di opere di Tchaikovsky Serenata per archi in Do magg. Op. 48 (II movimento: Valse), Puccini Crisantemi (Elegia per archi), D. Shuplevsky Capriccio Macedone e infine ShostakovitchChambersymphony op. 110a (II, III, IV movimento) per una serata all’insegna della grande classica.