Al Chiostro di San Francesco il maestro Antonio Di Cristofano in concerto Lunedì 25 giugno alle ore 21.15 nuovo appuntamento con la grande musica a Sorrento

Continua con successo il programma della XV edizione di "Sorrento Classica" diretto dal maestro Paolo Scibilia che lunedì 25 luglio propone, presso il Chiostro di San Francesco con inizio alle ore 21.15, la performace artistica del pianista Antonio Di Cristofaro con il concerto "K449 di Mozart", con la "Profundis Orchestra of Skopje" una nuova formazione fondata dalla direttrice d’orchestra GjurgicaDasic che vanta un gruppo di artisti eccezionali dell'Orchestra Filarmonica Macedone.

Al capolavoro mozartiano seguirà l’esecuzione di brani di Chopin, Brahms e Rachmaninov. L’evento è promosso dal Comune di Sorrento con il patrocinio del MiC e Regione Campania, fortemente promossa dal Sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Il ricavato della biglietteria è finalizzato all'acquisto di attrezzatura tecnica pro Ospedale Civile di Sorrento.

Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di pianoforte nel 1986 al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida del M° Antonio Bacchelli, e si è successivamente perfezionato con il M° Massimiliano Damerini. Si è esibito in recital e con orchestra presso prestigiose istituzioni italiane, dopo aver debuttato nel 2006 con gran successo nella Weill Hall a New York si è esibito nell’Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony riscuotendo ampi consensi.

Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra nel 2006 a cui è seguito nel 2007 un concerto nella Golden Hall del Musikverein.Ha tenuto masterclass per il Conservatorio Ciaikovsky di Mosca, per l’Accademia di Dubrovnik, per molte Università Americane tra le quali Denver, Louisiana, Memphis, Houston, Florida e Vancouver. Ha ricevuto dal Rotary Club il premio per la cultura Paul Harrys Fellow per tre volte.

E’ Professore Ospite al Conservatorio di Xiamen (Cina) così come è professore presso l’Accademia estiva Orpheus di Vienna. Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto. Antonio Di Cristofano è stato ospite dei più importanti Festival musicali internazionali e si è esibito in molti teatri italiani con le orchestre più prestigiose.