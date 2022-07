Il maestro Maurizio Mastrini è di scena alla "Sorrento Classica" Mercoledì 27 luglio alle 21.15 al Chiostro di San Francesco a Sorrento

Al Chiostro di San Francesco mercoledì 27 luglio alle ore 21.15 si terrà il concerto del M°Maurizio Mastrini e il Suonosfera String Ensemble con Sayako Obori (violino), Ylenia Marcucci (violino), Giorgia Bartoccini (viola), Minna Pehkonen (violoncello). L’evento fa parte della XV edizione di "Sorrento Classica" diretta dal maestro Paolo Scibilia, promosso dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Regione Campania e MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto all'acquisto di attrezzatura tecnica pro Ospedale Civile di Sorrento come fortemente voluto dal Sindaco Massimo Coppola.

Il programma della serata prevede una serie di esecuzioni legate alle grandi colonne sonore. In anteprima assoluta un omaggio alla musica da Film di Ennio Morricone e agli album di Maurizio Mastrini, “Hugs”, “W La Vita” e 2Lockdown”, in una esclusiva nuova versione “Medeley”.

Maurizio Mastrini è stato definito uno dei maggiori pianisti e compositori del panorama musicale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana. Conosciuto come “cuore selvaggio” per questo suo modo di essere e vivere un po’ “solitario”, ma il suo è un cuore che esprime emozioni a tutto tondo, il Maestro quando suona è capace di fondere i canoni classici con la musica classica contemporanea, arricchiti dall’incredibile capacità di gestire la dodecafonia con estrema armonia e naturalezza.

Molte composizioni sono minimaliste, altre hanno una concezione matematica, alcune fatte di pochissime note, altre invece presentano una tale abbondanza di suoni da far pensare a un’orchestra. Il suo ruolo come punto di riferimento nello scenario musicale italiano e internazionale è indiscusso e lo confermano la sua incredibile influenza nell’evoluzione del pianismo moderno.