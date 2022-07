Via al ricco programma artistico-culturale proposto dalla Fondazione Sorrento E' un agosto ricco di appuntamenti proposti dalla Fondazione Sorrento diretta da Alfonso Iaccarino

Entra nel vivo la programmazione artistico-culturale estiva della Fondazione Sorrento dove è in corso di svolgimento la mostra "Viaggio nell'impressionismo: da Monet a Gauguin" con la sezione aggiuntiva “Dal Vedutismo al post Impressionismo. Viaggio nell’arte napoletana” e all'esposizione della collezione "Enrico Salierno" di macchine musicali.

L'accesso del pubblico all'areae spositiva, dal lunedì al venerdì, è dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, mentre il sabato e la domenica oltre all'orario mattutino quello serale va dalle 18 alle 22.

Gli eventi in programma nell'ambito della rassegna "Incontriamoci in Villa 2022" organizzata dalla Fondazione col sostegno del Comune entrano nel vivo con una variegata offerta artistica:

29 luglio: Spettacolo di antichi mestieri e tammorre con Paranza Vesuvius e Marcello Colasurdo.

31 luglio: in collaborazione con il Cmea incontro con Raffaella Mariniello.



1 agosto: “Omaggio a Carosone” di Andrea Sannino e Lorenzo Hengeller (ore 21.30, ingresso 15 euro).

3 agosto: in collaborazione con il Cmea incontro con Antonio Biasiucci.

5 agosto: “Da Napoli a Buenos Aires… sulle ali del Tango – Tango Scugnizzo”, concerto di Diego Moreno.

6 agosto: “La volpe e Luca” dal Barocco al jazz live.

8 agosto: concerto “Dalla Villanella alle arie da camera” concerto della Rf Associazione a cura di The Seven San Carlo Tenors.

10 agosto: “Senghe”, concerto live di Almamegretta (ore 21.30, ingresso 15 euro).

12 agosto: Napularmunia, viaggio nella canzone napoletana.

13 agosto: “Femmene”, spettacolo di Nunzia Schiano (ore 21.30, ingresso 15 euro).

14 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, rassegna di danza.

16 agosto: Eduardo De Crescenzo e Julian Oliver Mazzariello in “Avvenne a Napoli” (ore 21.30, ingresso 35 euro).

17 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, rassegna di danza.

18 agosto: Il Gruppo Omega presenta uno spettacolo di canzoni italiane e straniere.

19 agosto: Tosca in “Morabeza” (ore 21.30, ingresso 20 euro).

20 agosto: Areton, concerto live.

21 agosto: Sorrento classica con Sarah Jane Morris e Maurizio di Fulvio’s Friends.

22 agosto: “Paese mio bello – l’Italia che cantava e canta”, concerto a 4 voci (ore 21.30, ingresso 15 euro).

23 agosto: Comoverâo Band.

25 agosto: Francesco Paolantoni e Arduino Speranza in “Attraverso i versi” (ore 21.30, ingresso 15 euro).

26 agosto: “Stelle del Mediterraneo”, tributo a Lucio Dalla e Enrico Caruso.

27 agosto: “Trullo”, atto unico con Diego Sommaripa.

28 agosto: Alessia Moio in “Sciantosamente e Scugnizza”.



10 settembre: concerto di Richard Galliano (ingresso 15 euro).

11 settembre: concerto di Joe Bastianich & Terza Classe (ingresso 15 euro).

17 settembre: concerto di Matteo Mancuso (ingresso 15 euro).

18 settembre: concerto dei Naturally 7 (ingresso 15 euro).

Come stabilito dall’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino, dal direttore artistico Antonino Giammarino e dal responsabile relazioni internazionali Antonino Fiorentino, insieme al presidente Gianluigi Aponte ed ai rappresentanti del cda, la maggior parte degli spettacoli è ad ingresso gratuito e solo per alcuni è previsto il pagamento di un ticket. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 20.30 tranne quelli per i quali è indicato un orario diverso.