Piano di Sorrento, a Villa Fondi Nino Daniele presenta il libro "Aldo Masullo" "La filosofia in soccorso dei cittadini" nel dibattito moderato da Elio Angrilli venerdì 2 settembre

Nell'ambito della Rassegna degli eventi "Estate blu 2022 - davanti al golfo di Surriento", venerdì 2 settembre alle 20.30 a Villa Fondi presentazione del libro di Nino Daniele intitolato "Aldo Masullo - la filosofia in soccorso dei cittadini". Sarà presente l'autore ed interverrà il prof. Elio Angrilli. Ingresso libero e gratuito.

Aldo Masullo (1923-2020), è una figura fondamentale della vita culturale napoletana. Professore ordinario presso l’ateneo napoletano dal 1967, ha insegnato Filosofia morale e Filosofia teoretica, affiancando all’attività didattica incontri pubblici e impegno politico. A questo grande maestro della filosofia morale Nino Daniele, intellettuale e politico napoletano, amico di Masullo e compagno di comuni battaglie della “società civile” per il rinnovamento morale della città di Napoli, dedica un libro per ricordarlo dal titolo di squisita ascendenza illuminista napoletana, Aldo Masullo, La filosofia in soccorso dei cittadini. Il titolo richiama quello di un fondamentale saggio dello storico napoletano Giuseppe Galasso, La filosofia in soccorso de’ governi: la cultura napoletana del Settecento (Napoli, Guida,1989).

L’illuminismo napoletano, in quanto non assimilato dall’esterno ma prodotto nella Partenope settecentesca con la sua tensione morale e l’amore intelligente per la città, rappresenta una delle ascendenze intellettuali primarie che sullo sfondo accompagnano questo ricordo di Aldo Masullo.