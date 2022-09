Piano di Sorrento, i "Concerti di Villa Fondi", sabato il Maestro Giacomo Franci Sulla terrazza belvedere di Villa Fondi la seconda edizione della manifestazione promossa dal Comune

Sabato 3 settembre alle ore 20.30 sulla Terrazza Belvedere di Villa Fondi secondo appuntamento degli otto in programma delle rassegna "I Concerti di Villa Fondi organizzati da Società Concerti Sorrento diretta dal Maestro Paolo Scibilia. Ospite e protagonista dell'evento “Classicismo e Romanticismo in Bianco e Nero” il pianista americano Giacomo Franci che eseguirà di Beethoven la Sonata op.10 nr.3 e la Sonata op 27 nr.2 “Al Chiaro di Luna”.

i Schuman, invece, eseguirà lo splendido “Carnevale di Vienna”chiuderà la performance con la Ballata nr.1 in Sol min. Op. 23 / Tre Studi di Chopin. Giacomo Franci ha iniziato la sua carriera concertistica in Italia con apparizioni al Teatro Comunale “Guglielmi”, Teatro San Filippo di Torino, Circolo della Musica di Bologna e Teatro Comunale di Ferrara. Quando Franci non si esibisce come pianista/solista dedica il suo tempo alla direzione della sua nuova orchestra da camera,“Chamber Orchestra”con la quale ha debuttato alla CAMI Concert Hall di New York City nel maggio 2004, eseguendo il Concerto per pianoforte di Bach in re minore, e da allora è sempre richiestissima.

Franci ha studiato con Gaetano Gaeta e Giampiero Semeraro laureandosi in Pianoforte presso l’Istituto Musicale Boccherini di Lucca. Ingresso libero fino a esaurimento posti.