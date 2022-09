Castellammare di Stabia, stasera le bellezze del Museo D'Orsi con De Giovanni Stasera il tour con partenza del bus navetta da Piazza Unità d'Italia, biglietto d'ingresso € 1,20

Un'interessante iniziativa culturale è in programma stasera nella Reggia di Quisisana dove si svolge la visita guidata del Museo Archeologico di Stabia Libero D'Orsi. Ne parla Pierluigi Fiorenza, storico e docente di materie letterarie, giornalista, un cultore di storia e tradizioni del territorio che accompagnerà i partecipanti al tour insieme al maestro Maurizio De Giovanni. "Sarà un privilegio raccontare, stasera, le bellezze del Museo Libero D'Orsi attraverso un affascinante itinerario che toccherà anche le terrazze del Re - spiega Fiorenza - Il maestro de Giovanni l'ha visitato due anni fa e ne è rimasto incantato.

Il grande Maurizio, da sempre innamorato di Castellammare, è ritratto davanti al larario di Minerva proveniente da Villa Carmiano e custodito nel museo Libero d'Orsi. L'edicola è arricchita dalla presenza del serpente Agatodemone, protettore del focolare e propiziatore della fertilità, simboleggiata dalle uova. Minerva è seduta su un trono e sfoggia l'elmo, la lancia e l'egida ossia uno scudo realizzato con una straordinaria pelle di capra che lo rendeva indistruttibile. Alla dea della sapienza, nell'ager stabianus, era dedicato anche un tempio in località Privati e un altro, in territorio sorrentino, a Punta Campanella. Ringrazio Maria Rispoli direttrice del Museo Libero D'Orsi per la disponibilità".

Per accedere alla Reggia di Quisisana sarà possibile usufruire del servizio navetta disponibile dalle 19.30 alle 23. Il bus partirà ogni 25 minuti dalla stazione ferroviaria di Piazza Unità d’Italia di Castellammare. La tariffa del biglietto, disponibile presso i tabaccai della zona, è di 1,20 euro. Alla Reggia si accederà alle 20 e alle 21.30 in due gruppi da trenta.