David Bowie, venerdi al Pan di Napoli arriva la mostra sul duca bianco Da sabato 24 ettembre al 29 gennaio la grande retrospettiva sulla star del rock

Doppio appuntamento al Palazzo delle Arti Napoli, venerdì 23 settembre, per la presentazione della mostra David Bowie: the passenger. By Andrew Kent, organizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli, il PAN Palazzo delle Arti Napoli. La giornata si aprirà con l’incontro in anteprima riservato alla stampa, alle ore 11.30, e poi proseguirà con il vernissage, alle ore 18.00, dedicato alle Autorità, ospiti e media. Durante l’incontro pomeridiano previsto un collegamento esclusivo con il fotografo Andrew Kent autore della documentazione in esposizione.

La mostra, dedicata al Duca Bianco, a cura di Ono Arte Contemporanea, presenterà infatti una raccolta di documenti fotografici di eccezione, firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978. La mostra si avvale di opere di collezionisti privati e ricostruzioni ambientali, dischi, poster, abiti, riviste e libri, e ben 32 memorabilia tra i quali microfono e chitarra del cantante.

La retrospettiva, che prevede oltre 150 opere, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dalla Cortina di ferro. Da Parigi a Helsinki, da Berlino a Mosca, lo straordinario artista britannico attraversò l’Europa e la osservò, traendone continua ispirazione e realizzando la sua celebre trilogia berlinese: gli album Low e Heroes, del 1977 e Lodger, del 1979.

David Bowie: the passenger. By Andrew Kent sarà visitabile tutti i giorni da sabato 24 settembre a domenica 29 gennaio 2023. Informazioni su ingressi e orari: https://www.mostradavidbowie.it

INTERVERRANNO: Vittoria Mainoldi – Curatrice mostra società Ono Arte Contemporanea, Maurizio Guidoni – Curatore mostra società Ono Arte Contemporanea, Salvatore Lacagnina – Produttore esecutivo della mostra società Navigare