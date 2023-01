Napoli, incontro-dibattito sull'autonomia differenziata e il presidenzialismo Sabato 14 gennaio alle ore 10 nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria

Sabato 14 gennaio alle ore 10 presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria al Maschio Angioino si terrà un incontro promosso dal comitato napoletano del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e il Comitato Provinciale di Napoli dell'ANPI sul tema "Autonomia differenziata e presidenzialismo: ovvero come scardinare la Costituzione".

I promotori dell'iniziativa partono dall'esito elettorale del 25 settembre 2022 e alla successiva nascita del governo più a destra della storia repubblicana che acquiscono l'attacco alla costituzione, all'equilibrio dei poteri, ai principi fondamentali che regolano la vita delle comunità: autonomia differenziata e presidenzialismo sono gli strumenti per scardinare la Carta Costituzionale.

La relazione introduttiva sarà tenuta dal Prof. Massimo Villone, Presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, e da Vincenzo Calò, responsabile Area Sud dell’ANPI, seguiranno interventi di esponenti dell’opposizione parlamentare antifascista, sen. De Cristofaro, on. Sarracino, on. Scotto; del sindacato Nicola Ricci Segretario CGIL Campania e della società civile l' avv. Domenico Ciruzzi. All'incontro sono stati invitati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’on. Roberto Fico. Introduce e coordina la Prof. Wanda D’Alessio. Sarà inoltre possibile firmare la proposta di Legge Costituzionale di iniziativa popolare per la modifica degli artt. 116.3 e 117 della Costituzione.