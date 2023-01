Sangiuliano riapre la Casa dei Vettii: "Pompei è un unicum mondiale" Il ministro della Cultura al parco archeologico: dovere morale aumentare il costo del biglietto

Il restauro della "Casa dei Vettii" è uno dei cantieri più importanti degli ultimi anni che ha interessato il Parco archeologico di Pompei: affreschi e statue, uno scrigno di tesori tra eros e mito. Un lavoro "lungo e travagliato, che non mi ha fatto dormire la notte", ha spiegato il direttore dei Musei, Massimo Osanna.

Questa mattina il taglio del nastro del sito con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Scavata tra il 1894 e il 1896, la casa dei Vettii apparteneva ad Aulus Vettius Conviva e Aulus Vettius Restitutus, probabilmente due liberti, divenuti ricchi con il commercio del vino.

Sangiuliano: Pompei è un unicum mondiale

"Pompei è un sito dove tocchiamo con mano il valore della nostra cultura, che è anche di tipo economico - ha detto il ministro Sangiuliano ai giornalisti -. Ho detto più volte che l'Italia è una superpotenza culturale perché la storia ci ha regalato un unicum. Pompei è un luogo dove percepiamo il valore di questa cultura. Abbiamo il dovere di conservare tutelare e anche migliorare il nostro patrimonio. Al netto della pandemia di flussi turistici sono in aumento. Dobbiamo predisporci a ciò elevando il valore dell'offerta e migliorando l'esperienza per i turisti".

Il ministro: aumentare il costo del biglietto

"Dobbiamo adeguarci agli standard europei, dove i grandi siti museali costano di più". L'inquilino del ministro della Cultura ha ribadito la volontà di aumentare il costo d'ingresso nei luoghi, come Pompei, che attraggono visitatori da tutto il mondo. "C'è anche un discorso morale ed etico, perché se una cosa vale ed ha un valore intrinseco, storico deve anche essere un po' pagata". Poi Sangiuliano ha fatto un esempio pratico: "Una famiglia media americana che viene da noi investe in media 10-20mila dollari, quindi pagare 20 euro per la visita di un bene unico come Pompei ci possa anche stare".

Su Palazzo Fuga continua il lavoro congiunto Ministero-Comune di Napoli

"Su palazzo Fuga stiamo lavorando. C'è stato un tavolo tecnico al ministero e spero nei prossimi mesi di concretizzare questa grande ambizione, anche personale", il commento di Sangiuliano dopo l'incontro avvenuto ieri a Roma, al quale ha partecipato - tra gli altri - anche il sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi.

A questo link il servizio tg di Otto Channel con immagini e interviste da Pompei