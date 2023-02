Gennaro Tronfo a Castellammare: "Perché è importante donare gli organi" Presentazione del libro dell'autore sorrentino "La mia vita davanti" alla Mondadori stabiese

Dopo il successo dell'evento svoltosi a Meta è la città di Castellammare di Stabia a ospitare Gennaro Tronfo, il giovane autore del libro "La mia vita davanti", che sarà presentato Giovedì 2 febbraio alle ore 17.30 alla Mondadori stabiese (Via Santa del'Orto 35) a cura del giornalista Vincenzo Aiello (Il Napolista) e di Carmen Matarazzo.

"Mi sono sentito due persone, mi sono sentito in due": così Tronfo risponde alla domanda sulle sensazioni che ha avvertito dopo l'intervento di trapianto del cuore che gli ha salvato la vita. Un racconto verità molto toccante e che diventa una testimonianza sull'importanza della donazione degli organi per dare speranza nel futuro ai tanti pazienti che in ospedale sono in attesa di trapianto.

Un tema su cui è importante mantenere alto il livello di attenzione dell'opinione pubblica anche se sta crescendo un sentimento di solidarietà che si traduce sempre più spesso nella donazione degli organi da parte di familiari che hanno la disgrazia di perdere un congiunto. Proprio a Castellammare di Stabia, all'Ospedale San Leonardo, si sono di recente registrati due interventi di trapianto di organi che hanno permesso di salvare la vita a più persone che attendevano la disponibilità di organi vitali per guardare al proprio futuro oltre i muri di una stanza d'ospedale.

Le presentazioni del lavoro di Tronfo vanno appunto in questa direzione, come evidenzia il giornalista Aiello, e quindi partecipare agli incontri significa compiere un primo, importante passo nella direzione della solidarietà.