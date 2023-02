"Shark secrets", alla Lega Navale l'incontro con gli autori Reinero e Riccardo Presentato il libro alla scoperta - oltre i pregiudizi - del più famoso predatore del mare

Un testo capace di conciliare l'aspetto scientifico - frutto di anni di lavoro, studi e immersioni - con splendide fotografie. Che, oltre l'aspetto biologico, si fa carico di lanciare anche un messaggio di tutela degli ecosistemi. Oltre gli stereotipi imposti dalla filmografia e dall'immaginario collettivo.

Gli autori di "Shark secretes"

La Lega Navale di Napoli ha ospitato la presentazione del libro "Shark secrets", scritto da Francesca Romana Reinero e Sergio Riccardo. Prefazione di Primo Micarelli, Alex Mustard ed Emilio Sperone.

La sala "Carlo Rolandi" gremita ha testimoniato il successo della manifestazione culturale. "Shark secrets", come ha sottolineato Francesca Romana Reinero, rende anche l'idea di chi sia davvero il predatore del mare.

Chi è il vero mostro del mare?

Numeri alla mano, ogni anno gli squali uccidono non più di dieci esseri umani all'anno. Di contro, ne sterminiamo oltre 100 milioni di esemplari. Tanto che circa un terzo di tutte le specie di squali sono a rischio. Di qui l'importanza del messaggio del libro di Reinero e Riccardo: non solo un rigoroso approccio scientifico ma anche un invito alla riflessione. Per tutti noi.

Alle 14 il servizio tg di Otto Channel con intervista e immagini della presentazione del libro