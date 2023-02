Napoli, Crypta Neapolitana. Il consigliere Muscarà: domani un raggio di sole Un evento straordinario da non perdere

“Domani alle 16 parteciperò ad un evento straordinario davanti alla Crypta Neapolitana lato Fuorigrotta, che tanto ho difeso in questi anni – dichiara il consigliere Muscarà - si potrà ammirare uno spettacolo di unione tra la natura e le opere umane, del calar del sole allineato con l’asse della galleria romana, dove si avrà praticamente la possibilità per pochi minuti di vedere tutta la galleria illuminata. È un’immagine molto suggestiva che porta a ricordarci quanto sarebbe bello avere una galleria attraversabile, proprio come la attraversano i raggi solari, a piedi ed in bicicletta, anche per il congiungimento di due quartieri importantissimi della città. Parteciperemo ad altri eventi simbolici come questo, organizzato dall’associazione Cocceivs, come ogni anno dal 2018, anche dall’altra parte dove sono ubicate le tombe di Virgilio e Leopardi. Il 27 febbraio 1787 Johann Wolfgang von Goethe visitò la Crypta neapolitana, vi ammirò il calare del Sole al tramonto che proiettava un raggio attraverso tutta la galleria, da Fuorigrotta a Piedigrotta, ed in seguito descrisse il fenomeno nella sua opera Viaggio in Italia, da qui la celebre frase: "Comprendo coloro che escono di senno per Napoli!”