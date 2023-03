Napoli, Assunta Mango presenta "Mea culpa? Donne assassine italiane" Venerdì presso la sede Confesercenti in Via Toledo alle ore 16

Venerdì 10 marzo alle ore 16 presso la sede della Confesercenti in Via Toledo 148 presentazione del libro di Assunta Mango il suo libro "Mea Culpa? Donne Assassine Italiane".

Colpa o legittima difesa? Si tratta di un excursus nella storia delle Donne e Madri Assassine Italiane, lungo il quale si conosceranno epoche in cui sbarazzarsi del "nemico" era l’unico modo per ottenere giustizia, una giustizia fatta di leggi "ingiuste" perché di parte e la parte delle donne era sempre quella sbagliata.

Mango, i casi di donne perseguitate, abusate, stuprate che ritornano nelle mani dei loro carnefici

Una giustizia che si tinge del rosso del sangue di povere perseguitate, abusate, stuprate, talvolta addirittura riconsegnate nelle mani dei propri persecutori che, la legge degli uomini, fa passare per retta. La stessa fatta di regole atte a punire e a riequilibrare le cose, ma dove la parola "parità" non è mai presente. Chiaramente non sono mancate signore lussuriose assetate di potere e di sangue o donne con disturbi mentali, così come boss della malavita, che hanno usato ogni mezzo per raggiungere gli obiettivi prefissati, con una scelta ricaduta sempre su assassine che hanno operato da sole o che hanno abilmente manipolato altri.

Le Donne Assassine, non diversamente dagli uomini assassini, sembrano condurre vite ordinarie, spesso sono madri di famiglia, semplici lavoratrici, persone del tutto insospettabili, dotate di simpatia e buon carattere, strumenti utili per approcciare la vittima designata, mostrando la propria natura cinica, non empatica e manipolatrice solo al momento del delitto.

Gli interessati potranno acquistare il libro (€ 15) in occasione della presentazione.