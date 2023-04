Mare Fuori: un premio per "Edoardo" e per il produttore Il sindaco di Napoli consegna a Matteo Paolillo e Roberto Sessa il riconoscimento "NextGen Na"

L'Assessore alla Politiche Giovanili del comune di NAPOLI, Chiara Marciani, insieme al Sindaco, Gaetano Manfredi, consegna il riconoscimento NEXT GEN NA all'attore Matteo Paolillo ed al produttore Roberto Sessa per l'impegno profuso nella realizzazione della serie TV Mare Fuori. La consegna del riconoscimento, assieme ad un'intervista inedita, sarà trasmessa venerdì prossimo sui canali social dell'Assessorato, di Next Generation (NA) e sui media partner in una puntata speciale di Next Generation. "Dato l'impegno profuso nella realizzazione della serie Mare Fuori che contribuisce a diffondere valori positivi legati ai giovani, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche Giovanili, con il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, consegna a Matteo Paolillo (attore e cantante) e Roberto Sessa (produttore Picomedia) il riconoscimento ufficiale Next Generation (NA)", si legge in una nota che sottolinea come "Mare Fuori racconta il desiderio dei protagonisti di essere liberi da stereotipi ed etichette evadendo dalla prigionia della loro mente e rendendo, tra mille ostacoli, il loro mondo migliore. I protagonisti della serie dimostrano di volersi e sapersi riscattare così come la città di NAPOLIche, da questo racconto carico di speranza, esce rinnovata". L'evento di consegna dell'attestazione, tenutosi a Molo San Vincenzo, andrà in onda venerdì sui prossimi canali social del Sindaco, dell'Assessorato e di Next Generation (NA) e sui media partner dell'iniziativa.

In questa sede , Matteo Paolillo e Roberto Sessa sono stati intervistati da Chiara Marciani e Gaetano Manfredi all'interno di una puntata speciale di Next Generation (NA): il format crossmediale organizzato dall'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di NAPOLI con la direzione scientifica del SocietingLAB (il laboratorio di Social Digital Innovation della Federico II di NAPOLI) in collaborazione con l' Osservatorio Giovani , patrocinio di RAI Campania ed il supporto di diversi partner media. Il format è stato pensato per captare le reali esigenze dei giovani coinvolgendo, oltre ai media "tradizionali", mezzi di comunicazione digitali raccogliendo un largo consenso con un totale di 2.743.034 contatti raggiunti durante l'intero arco della campagna svoltasi a dicembre 2022. Le puntate del format hanno visto l'Assessore Chiara Marciani intervistare, in diretta Twitch, giovani napoletani che hanno da raccontare storie emblematiche e che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città. L'Assessore si è confrontata con Mattia Barbarossa (startupper), Egidio Cerrone (fondatore di Puok), Sara Mormile - in arte Sara Penelope Robin - (attrice e content creator),NAPOLI del futuro? Cosa vorrebbero che fosse implementato per loro? Il format ha avuto, ed avrà nelle prossime edizioni, lo scopo di creare un'occasione di dialogo e confronto tra i giovani e la Pubblica Amministrazione per immaginare una NAPOLI che sappia andare oltre stereotipi e oleografie, che accolga e sappia dar voce alla prossima generazione .