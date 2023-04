Bono Vox a Napoli il 13 maggio, parte la prevendita: dove comprare i biglietti Unica data italiana di "Stories of Surrender" al Teatro San Carlo

Una data che è già un evento perché è l'unica tappa italiana di uno spettacolo che si annuncia davvero particolare e inedito per il grande front man degli U2. Il prossimo 13 maggio, Bono Vox, porterà infatti il suo spettacolo "Stories of Surrender" al Teatro San Carlo di Napoli. Il cantautore irlandese sarà senza la sua band sul palco per uno spettacolo acustico di grande effetto, accompagnato solo dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), e dal direttore musicale Jacknife Lee.

Come e dove acquistare i biglietti per Bono Vox a Napoli

I biglietti dell'evento sono in prevendita a partire da oggi, mercoledì 19 aprile, per tutti gli iscritti al fan club della band irlandese. Per tutti gli altri i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 21 aprile, sui siti di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Il limite è di due biglietrti a persona.

I biglietti si potranno ritirare direttamente al botteghino del Teatro San Carlo, dalle ore 11 alle ore 19 del 13 maggio.

Quanto costano i biglietti per lo spettacolo di Bono Vox al San Carlo

Il prezzo non è certo economico, si parte da un costo di 172,50 euro, fino ad un massimo di 345 euro.ma bisogna mettere in conto che si tratta di un concerto unico nel suo genere, peraltro ina una delle location più prestigiose d'Italia, il San Carlo di Napoli, il più antico teatro lirico del mondo.

Per verificare i settori in cui sedersi per assistere al concerto clicca qui

1° settore numerato, platea: 345 euro

2° settore numerato, platea: 322 euro

3° settore numerato, palco di 1° ordine: 253 euro

3° settore numerato, palco di 2° ordine: 253 euro

3° settore numerato, palco di 3 ordine: 253 euro

4° settore numerato, balconata di 5° ordine: 172,50 euro

4° settore numerato, balconata di 6° ordine: 172,50 euro

I settori del Teatro San Carlo per i biglietti del concerto di Bono