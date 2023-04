Tagli al Mercadante: Manfredi "chiama", Sangiuliano risponde Il ministro: proveremo a sopperire al taglio della Regione. Il sindaco: tutelare l'istituzione

E' braccio di ferro istituzionale sul teatro Mercadante, dopo il taglio da due milioni di euro da parte della Regione e confermato in queste ore dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha chiesto ed ottenuto l'intervento del ministro della Cultura: "Siamo al lavoro con il massimo impegno per trovare i fondi aggiuntivi da destinare al Teatro Mercadante di Napoli, per supplire in tutto o in parte, al taglio effettuato dalla Regione Campania". Così, in una nota, Gennaro Sangiuliano.

Sangiuliano: doveroso salvare la rassegna estiva di Pompei

"Si tratta di un'operazione complessa, perché le risorse sono già programmate, ma contiamo di intervenire per scongiurare la sospensione della rassegna 'Pompeii Theatrum Mundi' e il rallentamento delle attività dello stesso Mercadante", le parole del titolare del dicastero della Cultura.

Manfredi: mi auguro che la Regione ci ripensi

In mattinata il sindaco Gaetano Manfredi aveva avuto un colloquio con il presidente De Luca: "Mi auguro che da parte della Regione ci sia un ripensamento e che possa contribuire ulteriormente sul Mercadante. Evidentemente si considera più importante finanziare altre istituzioni, ma dovete fare questa domanda al presidente della Regione", aveva detto l'inquilino di palazzo San Giacomo.

Si prova, intanto, a trovare fonti di finanziamento alternative: "Faremo uno sforzo sia come comune che come città metropolitana per aumentare la dotazione che ogni anno si è sempre data al Mercadante. Questo per fare in modo che lo status di teatro stabile non venga perso", ha concluso Manfredi.