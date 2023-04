Napoli, a Villa Di Donato le "Musiche della libertà" per celebrare il 25 aprile Dai testi di John Lennon alle lettere dei partigiani nelle composizioni di Ezio Bosso

Due concerti per celebrare la ricorrenza del 25 aprile, Anniversario della Liberazione. Villa Di Donato, la dimora storica situata nella cinquecentesca Piazza Sant'Eframo Vecchio, presenta “Le musiche della Libertà", due spettacoli avvincenti che rendono omaggio a John Lennon ed Ezio Bosso e che si susseguono ritmando un dialogo, tra musica contemporanea, classica, crossover, a scandire messaggi di libertà.

Primo appuntamento il 22 aprile con la serata dedicata a John Lennon

Si parte sabato 22 aprile con la serata dedicata a John Lennon, terzo e terzultimo appuntamento della rassegna Songwriter, curata e diretta da Brunello Canessa: dopo i due concerti dedicati a Paul Simon e Sting, il ricordo va ad una leggenda assoluta del rock e del pop britannico, anima dei Beatles, indelebilmente impresso nella memoria collettiva. Con la partecipazione di alcuni giovani talenti, selezionati dalle scuole di musica Officine Percussive e Yellow Submarine, facenti parte del programma Villa di Donato Next Generation, le musiche di Lennon riprendono voce e suono. L’iniziativa gode del patrocinio dell'Associazione Beatlesiani d'Italia.

Il 25 Aprile il concerto per quartetto d'archi e voce recitante

Così avviene per l’appuntamento con la musica classica dedicato ad Ezio Bosso, grazie alla collaborazione con Avos Project. In occasione del 25 aprile Villa di Donato propone il Concerto per quartetto d’archi e voce recitante, compreso nella raccolta The four letters, composto nel 2006, nella sensibilità di Ezio Bosso, e ispirato alle lettere di quattro giovani partigiani della Seconda Guerra Mondiale, condannati a morte tra il 1943 e il 1944. E lo spettacolo, che verrà eseguito in contemporanea anche a Torino, oltre al Quartetto Four Letters, fresco di pubblicazione per la Buxus Records, offrirà al pubblico napoletano anche un’assoluta ed inedita novità, sempre per quartetto d'archi, solo recentemente registrata e che a breve verrà incisa anch’essa negli studi della Buxus.

Sul palco di Villa di Donato, oltre ai musicisti David Romano e Diego Romano, molto legati da un profondo legame di amicizia ad Ezio Bosso, e le giovani promesse Carlotta Libonati e Elena Pavoncello, sarà presente Fiorenzo Madonna, con la sua voce nota al pubblico televisivo per le sue partecipazioni a Un posto al Sole, e che offrirà un ulteriore percorso emotivo attraverso la lettura delle lettere dei partigiani.

Laboratorio permanente per giovani musicisti, per docenti e discenti, in un contesto che offre loro la possibilità di confrontarsi e fare musica insieme, ancora una volta Villa Di Donato si conferma essere un luogo in cui la ricerca artistica porta ad avere prime assolute napoletane, da testi del teatro di parola, a brani musicali, alcuni già presentati sempre in prima assoluta napoletana nell’ultima stagione.