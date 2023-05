Teatro San Carlo, rischio caos: Fuortes dice "no" all'incarico di sovrintendente Dopo il pensionamento "per decreto" deciso dal Governo e l'addio di Lissner

Rischio caos per il teatro San Carlo di Napoli: dopo il pensionamento, anticipato per decreto, del sovrintendente Lissner, arriva il no dell’amministratore delegato uscente della Rai, Carlo Fuortes.

In una nota, il manager individuato come nuova guida del Massimo partenopeo si è sfilato, sottolineando che “la nomina deve avvenire con l’attenzione e il rispetto che si deve ad una grande istituzione”.

Il riferimento è alle polemiche che in questi giorni hanno accompagnato la chiusura anticipata dell’esperienza di Lissner: il sovrintendente ha annunciato ricorso contro il decreto del Governo, che ha posto il limite d’età dei 70 anni.

Il no di Fuortes cambia anche i piani del Comune di Napoli: il sindaco Manfredi ha rivendicato l’impegno a proteggere l’autonomia del teatro San Carlo.