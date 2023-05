Sorrento: "Cultura e libertà nelle dimore storiche della Penisola" Il 27 maggio alle 9.30 il convegno nell’auditorium Rosario del Capo

Si terrà sabato 27 maggio alle ore 9.30 nell’Auditorium del SS. Rosario del Capo di Sorrento, il convegno "Cultura e libertà nelle dimore storiche della Penisola Sorrentina" percelebrare donne e uomini di alto profilo etico e culturale vissuti in Penisola Sorrentina e le cui ‘dimore’ sono state frequentate da persone e vicende a volte cruciali per la storia del XX secolo: da Villa del Sorito, residenza di Maksim Gor’kij e luogo di accoglienza per poeti dissidenti del regime stalinista, a Villa Tritone, residenza di Benedetto Croce durante la seconda guerra mondiale e luogo catalizzatore di incontri decisivi per il destino del nostro Paese; da “Il Pizzo” di Paola Zancani Montuoro, porto sicuro per studiosi di tutto il mondo e, in particolare, per chi come Umberto Zanotti Bianco, meridionalista e archeologo, era fiero avversario del regime fascista, a Villa ‘La Rufola’ dove, ospite della aristocratica ‘ribelle’ Giuliana Benzoni, trascorse gli ultimi anni della sua vita una figura di adamantina moralità come Gaetano Salvemini, amico di Zanotti dagli inizi del secolo ed oppositore del regime fascista tra i più acerrimi.

Di queste donne e questi uomini di cultura e di libertà parleranno Mirko Grasso (Fondazione Rossi-Salvemini e A.N.I.M.I), Fabrizio Vistoli (Segretario Generale della Società Magna Grecia), Agnese Accattoli (Università Roma Tre), Simone Guagnelli (Università di Bari).

Il convegno è organizzato dall’Archeoclub d’Italia – Sede di Massa Lubrense in collaborazione con “Oebalus” Studi sulla Campania nell’Antichità.