Festa della Musica a Napoli, si parte domani aspettando i Cold Play Da mercoledi entra nel vivo il ricco programma di eventi sparsi in tutta la città

Anche quest’anno il Comune di Napoli ha scelto di aderire alla manifestazione “Festa della Musica”, promossa dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. Giunta alla 29° edizione e dedicata al tema “Vivi la vita”, la Festa della Musica 2023 si svolgerà il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, con lo scopo di valorizzare le realtà artistiche dei paesi aderenti, tramite le esibizioni di artisti emergenti.



A Napoli, il programma previsto per il 21 giugno, data in cui in 10 vie e piazze della città andranno in scena i talenti locali, sarà arricchito da ulteriori eventi e attività per tre giorni di “festa” dedicati alla musica, tra cui il Digital Music Forum 2023 promosso da FIMI e Comune di Napoli–Napoli città della Musica, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e il Festival degli artisti di strada in piazza Mercato e Borgo Sant’Eligio. Gli eventi in programma saranno raccontati in diretta radiofonica e in esterna da AudioLive FM, che si propone in tal modo di portare la radio tra la gente e dare un ulteriore risalto mediatico alla manifestazione attraverso il mezzo storicamente dedicato alla musica.

Il programma

Si comincia martedi 20 giugno Aspettando i Cold Play Dalle 16,00 l'Orchetra della scuola Melissa Bassi a seguire si esibiranno EAR BUZZ e YELLOW CLOCKS tribute band coldplay

Mercoledi 21 giugno 2023 ale ore 11:00 Via crispi angolo via filangieri

Dalle 11,00 alle 11,30 Claudia Mautone dalle 11,30 alle 13,30 si esibiranno le calssi di pianofirte del liceo musicale Margherita di Savoia . Dalle 16,00 alle 17,00 Luca di Tommaso. Dalle 17,00 alle 18,30 Maria Melody

Dalle 11,00 alle 20,00 in piazza Nazionale si esibiranno Artisti vari del mondo rap urban Jelecrois, El ninho, Lori Lo Santos, Jrap, Traplife Jan, DJ resident per tutti e per l’intera giornata, El Papi Hernandez