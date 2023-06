A Piano di Sorrento gli "Incontri Internazionali del Folklore 2023" Venerdì 23 giugno nella cittadina costiera l'evento giunto alla seconda edizione

Si rinnova l'appuntamento con gli Incontri Internazionali del Folklore Città di Piano di Sorrento con l'edizione 2023 che vede ospiti "...diciassette gruppi provenienti da tutta Europa: Lituania, Bulgaria, Turchia, Irlanda, Israele, Grecia, Croazia, Ungheria e ovviamente Italia" spiega Giovanni Iaccarino vice sindaco e assessore al turismo.

Alle 19,30 la sfilata dei gruppo partirà dalla Piazza della Repubblica per raggiungere la Piazza Cota dove si esibiranno in musica, balli delle diverse tradizioni popolari.

"Un tripudio di colori e un confronto tra culture - sottolinea Iaccarino - per affermare quello spirito di apertura al mondo e di accoglienza del nostro territorio. Ringrazio in particolar modo gli organizzatori, l'Associazione Sorrento Folk- i Sorrentini".