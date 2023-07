Napoli: capitale della solidarietà grazie al premio ambasciatore del sorriso La kermesse dedicata ai meno fortunati e ideata da Angelo Iannelle festeggia il decennale.

Cifre da record e tanti applausi, parliamo del "Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso”, riconoscimento che viene assegnato agli artisti partecipanti al bando delle varie sezioni: poesia, scultura, pittura, fotografia e alle eccellenze che hanno donato un sorriso alle persone fragili attraverso la propria arte nella: cultura, sociale, cinema, teatro, musica, spettacolo, istituzioni, giustizia, sport, medicina, comunicazione imprenditoria.

Il premio è organizzato dall’Associazione Vesuvius Aps in collaborazione con il Comune di Napoli, fondato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, definito da enti e associazioni “l’ambasciatore del sorriso” per il suo instancabile impegno nel sociale.

L’imponente kermesse, viene dedicata ogni anno alle personalità che hanno portato lustro alla città di Napoli.

L’evento si svolge nel Cortile del Maschio Angioino alla presenza di illustre personalità.

Le precedenti edizioni hanno avuto dediche speciali: Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi, Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò , Luigi Necco, Pulcinella e Diego Maradona, Sergio Bruni e questa edizione sarà dedicato al maestro Aurelio Fierro.

Vista la valenza socio culturale, la manifestazione è sostenuta da importantissimi patrocini morali che hanno sposato il progetto dell’artista Angelo Iannelli.

In nove edizioni tantissimi sono stati i personaggi illustri premiati “Ambasciatori del Sorriso” ricordiamone alcuni.

Cinema: Gigi Savoia, Patrizio Rispo, Gianni Parisi, Arturo Sepe, Alessandro Incerto, Cosimo Aliberti, Giuseppe Cascella, Nuzzo Alessio Giuseppe, Chiara Alberti.

Teatro: Giacomo Rizzo, Gino Rivieccio, Gianfranco Gallo, Lucia Oreto.

Cantanti: Pino Mauro, Franco Ricciardi, Erminio Sinni, Monica Sarnelli, Lucia Cassini, Ida Rendano, Antonio Buonomo, Giuseppe Gambi, Marco Sentieri, La Maschera, I Foja, Marcello Colasurdo, Mario Maglione, Francesca Marini, Gregorio Rega, Lino Blandizzi, Francesca Maresca, Lino Vairetti degli Osanna, Anna Capasso, Tueff, Luca Blindo, Luca Sepe, Felice Romano, Rosa Chiodo, Diego Moreno, Loredana Daniele, Ivan Granatino .

Attori-Comici: Peppe Iodice, Salvatore Misticone, Francesco Paolantonio, Enzo Fischetti, Francesco Albanese, Angelo Di Gennaro, Enzo Guariglia, Carmine Migliaccio e Raffaele Molisso, Enzo Costanza.

Giornalismo: Antonello Perillo, Marzia Roncacci, Mimmo Falco, Rino Cesarano, Diego Paura, Marco Perillo, Paolo Chiariello, la redazione del Tgr Campania, redazione Capri Event (Pasquale Turco e Mario Orlando) Ettore De Lorenzo, Beppe Maiello, Nello Fontanella, Barbara Ciarcia, Livio Varriale, Tommaso Esposito, Gianni Vigoroso, Monica Cito.

Sport: Corrado Ferlaino, Marco Maddaloni, Patrizio Oliva, Alfonso De Nicola, Gianni Maddaloni, Gennaro Iezzo, Gennaro Montuori, Gianni Improta, Woman Napoli Calcio Femminile, Angela Procida.

Chiesa: L’Abbazia di Montecassino, Cardinale Crescenzo Sepe, Don Maurizio Patriciello, Don Aniello Manganiello, Don Luigi Merola, Don Tonino Palmese.

Esercito Italiano e Aeronautica militare: Generali Giuseppe Nicola Tota, Diodato Abagnara, Carmine Sepe, la Fanfara dei Bersaglieri Brigata Garibaldi Ottavo Reggimento di Caserta. Vittorio Vicari Ex comandate Aeroporto Capodichino

Arte e Imprenditoria: Ciro e Salvatore Poppella, Luciano Sorbillo, Antonio Ferrieri, Domenico Contessa, Gran Caffe’ Gambrinius (Massimiliano Rosati e Michele Sergio), Sabatino Sirica, Domenico Contessa, Lello Esposito, Raffo Art, Domenico Sepe, Alfredo Pasolini , Valerio Iovinella, Adriano Ferraiolo, Antonio Ferrieri, Enzo Avitabile, Antonio Montanile , Vincenzo Schiavo, Pasquale Bruscino, Salvatore Zungri, Pietro Parisi, Antonio Pompeo.

Medicina : Paolo Ascierto, Giulio Tarro, Antonio Giordano.

Bellezza e professionalità: Marta Krevusan, Paola Mercurio, Edda Cioffi, Nunzia Amato, Aiugul Duisheeva, Miriam Rigione.

Musica: Enzo Campagnoli, Marco Zurzolo, Antonio Onorato.

Giustizia e Magistratura: Giandomenico Lepore, Catello Maresca , Angelo Pisani, Nicola Graziano, Rosa Codella.

E ancora: Luca Abete, Adriana Bruni, Gianni Simioli, Antonella Leardi, Erennio De Vita, Elena Alessandra De Curtis, Gigio Rosa, Gigi Soriani, Margherita Dini Ciacci, Luigi Troisi, Scuola IC3 di Caivano, Luigi Amodio, Mario Esposito, banda Musicale Don Mosè, banda musicale città di Acerra, Tina Piccolo, i Pulcinella abbruzzesi, corteo storico Carlo V di San Severo, Massimo Ametrano, Domenico Scafoglio, Alessandra Necco, Luigi Amodio.

Tra i protagonisti nel sociale: L’associazione Augurabile, The Girls WHo Have di Salerno, Francesco Iannelli, la nazionale Italiana Sitting Volley, Alessandra Vitale, Sitting Volley Nola Città dei Gigli, Majorette Sailors Claudio Torino, Antonio Lanzetta, Marino Di Lorenzo, la piccola Noemi, l’associazione Abili alla Vita, l’Accademia Maria Mauro e tanti altri.

Istituzioni: Vincenzo De Luca, ora Governatore Regione Campania, Luigi De Magistris, Nino Daniele.

Omaggiati diversi sindaci ed ex sindaci che condividono gli ideali del premio con il sostegno del patrocinio morale: Francesco Barbato, Felice Di Maiolo, Vincenzo Napoli, Edoardo Serpico, Pellegrino Gambardella, Giorgio Zinno, Peccerillo Costantino, Giosy Romano, Carpino Antonio, Aristide Rendina, Cuomo Giuseppe, Biancardi Geremia, Antonio Del Giudice, Carmine Sommese, Antonio Falcone, Giuseppe Montanile, Romano Giacomo, Gaetano Minieri.

Tante sono le menzioni speciali assegnate per meriti artistici e sociali a tv, giornalisti, attori, sportivi, artisti e operatori sociali e culturali enti e associazioni.

Inserita nella kermesse anche lo speciale “Percorsi D’arte XVI Edizione” che glorifica il premio.

Presidente onorario del premio e dell’Associazione Vesuvius, Marcello Colasurdo, icona delle tradizioni popolari recentemente deceduto.

I presentatori della decima edizione saranno: Angelo Iannelli, Edda Cioffi Erennio De Vita ed Emanuela Gambardella, accompagnati da due bellissime vallette Mara Mollo e Lucia Schettino.

Il Premio è realizzato dallo scultore Domenico Sepe , altre opere dall’artista Luigi Cali’. Come tradizione ci sarà il momento scenografico con l’accademia Maria Mauro , il clou’ sarà l’esibizione e la premiazione dei ragazzi meno fortunati. Anche in questa edizione sono arrivate un boom di adesione di artisti partecipanti al bando del premio provenienti da tutto il mondo per l’ambito riconoscimento, si prevede un successo annunciato, un vero marketing turistico per la città, cultura e sociale insieme per un premio che si pone ai vertici degli eventi in Campania e consolida Napoli capitale della solidarietà. Anche quest’anno saranno tante le eccellenze mondiali accolti in pompa magna dell’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli e l’associazione Vesuvius Apsa in questa lodevole iniziativa, non mancheranno fotografi, giornalisti, operatori culturali, tv regionali e nazionali, per un evento che in pochi anni è stato definito tra i migliori in Italia per motivazione, semplicità, bellezza e organizzazione. Non resta che attendere gli ambasciatori del sorriso della decima edizione

L’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia:

“Essere ambasciatori del sorriso è segno di speranza e certezza, luogo di accoglienza e ristoro per l’anima e per l’altro che ti cammina affianco”

Cardinale Crescenzo Sepe:

“Che sia un mondo pieno di ambasciatori del sorriso.”