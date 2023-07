"Sorrento Classica" parte il Festival al Chiostro di San Francesco Dal 23 luglio al 9 settembre la kermesse artistico-musicale diretta da Paolo Scibilia

Il Chiostro di San Francesco è la location che ospita la XVI edizione del "Sorrento Classica", rassegna internazionale estiva patrocinata dalla Regione Campania e dedicata alla musica classica (e non solo) organizzata dalla S.C. Società di Concerti di Sorrento diretta dal maestro Paolo Scibilia.

Sono dodici gli appuntamenti in programma dal 23 luglio al 9 settembre con inizio alle ore 21.15 (solo 28 luglio, ore 22:30) e per la serata inaugurale l'ospite è, col celebre giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo - voce narrante, International String Orchestra, Sayako Obori - violino solista, in “Antonio Vivaldi: Le Quattro Stagioni…non più quelle di una volta” , dialogo tra il capolavoro barocco vivaldiano e gli attuali cambiamenti climatici delle Stagioni.

Il programma dei concerti al Chiostro

25 luglio, gli attori Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni - voci recitanti, con Maurizio Mastrini - pianoforte e Sorrento Classica Orchestra, diretta da Paolo Scibilia, protagonisti di “Baci: 100 anni del più celebre cioccolatino d?amore”, il nuovo e acclamato album discografico del celebre “Pianista al Contrario”,omaggio alla dolcissima specialità della “Perugina”.

28 luglio (orario straordinario 22.30), Smetana Trio – The National Trio of Czech Republic, uno dei più famosi ensemble da camera d?Europa, in ““Midnight Candlelight Concert”, interprete dei capolavori della letteratura per trio violino, violoncello e pianoforte.

30 luglio, Frida Bollani Magoni - piano e voce, figlia d?arte dei celebri genitori Petra Magoni e Stefano Bollani, col programma dal titolo “In Concerto”.

1 agosto, Il Cinquetto - Ensemble Professori del Teatro San Carlo di Napoli, con il divertentissimo spettacolo di “Burlesque, satira e parodie della musica classica”.

3 agosto il pianista iraniano Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach al pianoforte e portavoce della causa femminista delle donne iraniane, con il programma “Viaggio intorno a Bach”.

7 agosto, la nota pianista cinese Jia Li - pianoforte, vincitrice del “Palma D?oro International Piano Competition”, “Moscow International Music Competition” e “Liszt International Music Competition”, interpreterà il programma “Euro - Asian Piano Journey”, viaggio musicale attraverso celebri composizioni della tradizione classica europea e cinese.

11 agosto, il noto cantante, autore di canzoni e colonne sonore, attore cinematografico e teatrale, Peppe Servillo - voce con i Solis String Quartet, il celebre quartetto d?archi specializzato nella musica non classica e che dal 1991 sono al fianco delle più grandi voci della musica leggera, in “Carosonamente”, omaggio ai celebri motivi di Renato Carosone.

13 agosto, Maria Andreeva - violino e pianoforte, bellissima e affascinante interprete russa, vincitrice del Primo Premio e medaglia d?Oro al IX Tchaikovskyi International Competition 201, che si esibirà nella sua duplice veste solistica di violinista e pianista, col programma “Two for Three”, al fianco del pianista Andrea Bambace, artista Stainway & Sons, formatosi nella scuola dei leggendari Carlo Zecchi, Nikita Magalov, Fausto Zadra, Bruno Mezzena, Antonio Ballista.

16 agosto, secondo appuntamento con la grande letteratura per ensemble violino, violoncello e pianoforte, con un altro trio d?eccezione: il celebre Forte Trio - The State Trio of Kazakhstan, interprete del programma“Da Brahms a Piazzolla”.

21 agosto, Orchestra Toscana Città di Grosseto, l?affascinante violinista – solista di origine coreana Haeji Kim e Paolo Scibilia - direttore, con il programma “Mozartiana”, dedicato interamente a composizioni del genio salisburghese.

9 settembre, serata conclusiva con Uto Ughi - violino & Leonardo Bartelloni - pianoforte, per una “Gala Concert”, dedicato a uno dei più acclamati e virtuosi del violino della scena mondiale e orgoglio italiano.